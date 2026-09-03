El Parlamento de Canarias aborda la sustracción de menores en las islas con la exposición 'Cosmos'

Una mujer observa fondos de la exposición 'Cosmos', de Esperanza Pons - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha inaugurado este jueves la exposición fotográfica 'Cosmos', de la artista Esperanza Pons Perna (Espe Pons), un proyecto que aborda la sustracción de menores en Canarias y contribuye a mantener viva la memoria de las víctimas.

La muestra indaga en esta realidad desde 1936 hasta bien entrada la década de los noventa.

En el acto de inauguración participaron el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos; el presidente del Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez; y la propia artista, Esperanza Pons Perna.

La iniciativa se enmarca en las actuaciones de memoria y sensibilización previstas en la legislación canaria sobre los menores robados y busca acercar a la ciudadanía esta realidad, recoge una nota de la Cámara regional.

La exposición, organizada por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, permanecerá abierta al público en la sede del Parlamento hasta el próximo 19 de septiembre.