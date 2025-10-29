El Parlamento de Canarias acoge este jueves una jornada sobre el cumplimiento de la Ley ELA

Varias personas durante una marcha por la aplicación de la Ley ELA - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acogerá este jueves, a partir de las 10.00 horas, la jornada 'Canarias con la ELA: un compromiso de ley', un encuentro promovido por la Asociación Teidela, en colaboración con conELA, que busca hacer seguimiento al cumplimiento de la Ley ELA, aprobada por unanimidad hace un año en el Congreso de los Diputados.

La cita reunirá a personas afectadas por ELA, familiares, profesionales del ámbito sanitario y social, investigadores y representantes institucionales, con el objetivo de revisar los avances, identificar retos y reafirmar el compromiso colectivo con la aplicación efectiva de la ley en Canarias.

La jornada será inaugurada por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, junto a la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez, y el presidente de Teidela, Marcelino Martín.

Durante la mañana se desarrollarán tres mesas de diálogo con testimonios de personas afectadas, profesionales de referencia que abordarán la atención integral y coordinada de la normativa y el compromiso institucional con la ELA con los grupos políticos del Parlamento, que debatirán sobre los plazos y medidas necesarias para hacer efectiva la ley en el archipiélago.