El Parlamento de Canarias aprueba la nueva ley de ciencia con la abstención del PSOE y el rechazo de NC-bc y Vox

La consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, en el Pleno del Parlamento - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la nueva ley de ciencia con los votos a favor de los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG y AHI--, la abstención del PSOE y el rechazo de NC-bc y Vox.

La consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha valorado que el texto final "se ha mejorado" gracias a las aportaciones de los grupos que apoyan al Ejecutivo y la oposición y que 25 años después, Canarias ya tiene una nueva ley de ciencia.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que los políticos deben estar "lo más lejos posible" de la ciencia y ha aprovechado para recordar el ejemplo del físico Blas Cabrera, "castigado" por nacionales y republicanos.

Ha comentado que para ser uno de los padres de la física solo necesitó "que le dejaran trabajar en paz" y por ello ha puesto sobre la mesa derogar la ley de ciencia y "dejar que las universidades y los científicos trabajen en paz sin el control político".

Ha ironizado también con "que pensaría" Cabrera si supiera que el Parlamento se ha negado a estudiar la búsqueda de tierras raras en Fuerteventura y criticado que la ley premie "la mediocridad y castigue la excelencia" y se incluyan cuotas de género. "Hay que escoger a los mejores científicos para cada puesto", ha destacado.

Galván ha tildado la ley de "anticientífica" y cree que "penaliza" a los canarios porque se niega a estudiar también la viabilidad de las pequeñas centrales nucleares en las islas.

Carmen Hernández (NC-bc) ha comentado que la ciencia "está detrás" de los "grandes desafíos" de la humanidad y es un "motor" de prosperidad por lo que la inversión en cuencia es "estratégica, no un gasto", si bien la ley canaria se ha elaborado "de espaldas" a las dos universidades públicas, que concentran la inmensa mayoría de la investigación científica en el archipiélago.

Ha relatado que el cuatripartito ha desechado buena parte de las enmiendas de su grupo, que fueron planteadas por las universidades, e insistido en que la ley es "maquillaje y marketing político" si no incluye financiación garantizada.

La diputada canarista ha advertido también de que la nueva fundación universitaria "compite en funciones" con la actual Agencia Canaria de Investigación y se puede convertir "en el nuevo coladero de cargos públicos o de afiliados de Coalición Canaria".

Ha apuntado que la ley no impulsa una carrera investigadora ni incluye mecanismos para retener el talento y supone un "menosprecio" a las universidades canarias ya que el texto "no reconoce" su aportación a la ciencia y la investigación.

PSOE: "EL FUTURO DE CANARIAS ESTÁ COBRANDO 900 EUROS AL MES"

Alicia Pérez (PSOE) ha recordado el "pecado original" de la ley pues se elaboró "de espaldas" a las universidades públicas, y aunque el texto final "es bastante mejor" que el que llegó a la Cámara, aún "se queda corta" en lo que necesita Canarias.

Ha apuntado que la presencia de las universidades en el Consejo Asesor está desequilibrada, con un "reconocimiento simbólico", la ley no se compromete con la carrera investigadora y la transferencia de conocimiento y avisa de que la "fuga de talento" no es casualidad.

"El futuro de Canarias está cobrando 900 euros al mes", ha señalado, al tiempo que ha criticado que se dedique gran parte del texto a la Inteligencia Artificial, que no es más que una "herramienta", y que no haya un compromiso financiero.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha mostrado su apoyo a la ley por que Canarias no puede resignarse a la "pérdida de talento" o a un papel "discreto" en la producción científica, subrayando que "la ciencia no es una opción, es una condición indispensable que para poder diversificar la economía".

Ha dicho que las demandas de las universidades tienen un "reflejo importante" en la ley, se facilita la actividad investigadora, se aprovecha el potencial del REF y se contribuye a generar "oportunidades" en todo el archipiélago, y a partir de ahora, cree que el "reto" es asegurar la financiación.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que esta ley "trasciende" el ámbito científico ya que "representa una apuesta por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento", capaz de "diversificar" la economía y de generar empleo cualificado.

Ha comentado que la ley abre la producción científica a todo el archipiélago, potencia la coordinación entre universidades, centros de investigación y sector público y ahonda en la simplificación administrativa.

Con todo, entiende que la ley es un "punto de partida" por lo que ha demandado el desarrollo de la Estrategia Canaria de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Canario de I+D+i.

PP: LA LEY ESTABA DESFASADA

Jacob Qadri, del Grupo Popular, ha indicado que Canarias "necesita" esta ley porque el marco actual está "desfasado" y dota a las islas de una herramienta "moderna" para fomentar la investigación, el talento y la transferencia de conocimiento.

Ha indicado que hace la ciencia "más accesible" a las islas no capitalinas, cree que no se cuestiona el papel de las universidades ni se han tomado "a la ligera" sus reivindicaciones --aunque hay dificultades en cuestiones financieras-- y ha dejado la puerta abierta a hacer modificaciones en el futuro con naturalidad.

Cristina Calero (CC) ha valorado que el Parlamento haya cambiado "la hoja de ruta" que envió el Gobierno a la Cámara para crear una ley "sin colores políticos" y poniendo como "prioridad" la ciencia. "Es una ley científica a la altura de nuestras necesidades", ha destacado.

Ha comentado que Canarias puede ser "arquitecta de su propio destino" con el conocimiento como "motor" del desarrollo y que se abre a ser "hub internacional" con las universidades públicas como "latido del conocimiento".

Ha abogado por la creación de antenas universitarias en todas las islas, ha defendido el Consejo Asesor participativo, que se eliminan los "techos de cristal" y se protege la carrera de los investigadores.