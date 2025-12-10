El Parlamento de Canarias avala el informe sobre la reforma del REF con el rechazo de Vox

Archivo - Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el único voto en contra de Vox, el informe elaborado por la comisión de estudio de la Cámara que sienta las bases de una futura reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF).

El dictamen, entre otras cosas, abre la puerta a ampliar la Reserva de Inversiones Canaria (RIC) al fomento de la FP Dual, el suelo agrícola y la construcción de residencias universitarias, e incluye un aumento de plazos de la materialización en caso de crisis económica.

La comisión de estudio también ha planteado fortalecer el concepto de insularidad, aumentar la inversión del Estado en el archipiélago, el apoyo a la promoción y fomento de la industria aeronáutica y aeroespacial o reducciones de cotizaciones empresariales de las empresas con cargo a los PGE.

El presidente de la comisión, Manuel Hernández (PSOE), ha apuntado que se ha logrado el objetivo de realizar un "debate amplio, transparente y participativo" tras una veintena de sesiones con la participación de 36 personas expertas.

Ha indicado que el REF ha sido un "instrumento fundamental" para el crecimiento de Canarias pero al mismo tiempo "por sí solo" no ha sido suficiente para corregir los "desequilibrios estructurales" del archipiélago, caso de la baja productividad, la desigualdad o la vulnerabilidad ante las crisis económicas.

En esa línea, ha afirmado que el informe "no agota la tarea, sino que fija una hoja de ruta" para quienes tengan que tomar decisiones en los próximos años.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha destacado la necesidad que había de actualizar el coste tipo y garantizar las subvenciones al transporte para que tenga un "impacto real" en los precios, lo mismo que la "revisión" del AIEM, pues hay productos cuya tributación "resta competitividad y encarece la cesta de la compra".

"Vamos a defender nuestra producción local, pero tampoco vamos a hacer que el consumidor tenga una cesta más cara", ha señalado.

Ha lamentado que no se haya profundizado más en medidas anticíclicas cuando la economía se contrae y en la reformulación de la RIC para que no sea una "acumulación de activos sin impacto real".

Melodie Mendoza (ASG) ha dicho que el REF "no pertenece a un gobierno, ni tampoco pertenece a un partido, ni tampoco pertenece a una legislatura, ni tampoco pertenece a un partido" sino que es una "construcción colectiva, histórica, social y que hunde sus raíces en la propia identidad del archipiélago y en su relación con el Estado".

Ha señalado que el dictamen es una "expresión de madurez institucional" y entiende que si quiere defender y potenciar, debe ser conocido por los ciudadanos.

No obstante, ha lamentado la "falta de datos homogéneos, públicos y actualizados" para poder evaluar el impacto real del REF, si bien ha valorado que se hayan incluido incentivos fiscales para hacer frente a la doble insularidad.

Mendoza ha admitido que la situación política en España "no es sencilla" para acometer reformas legislativas de "gran calado" y por eso es importante que en el Parlamento se llegue a un amplio acuerdo.

VOX: CANARIAS ESTÁ ESTANCADA

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha afirmado que los canarios llevan "estancados" durante los últimos 25 años y se están "empobreciendo" y no entiende como el informe no analiza las causas de esta "ralentización" económica.

Lo ha achacado a la imposición de "trabas burocráticas y regulatorias, barreras al comercio e impuestos elevados", lo que también ha lastrado la productividad y la tasa de paro, siempre por encima de la media nacional. "Tenemos una bomba nuclear que este dictamen no sabe solucionar", ha señalado.

Ha apuntado también que "el REF no llega a todo el mundo" y también es muy desconocido, se ha mostrado contrario al AIEM y ha pedido explorar las tierras raras para crear una nueva industria en Canarias y construir pequeños reactores nucleares para rebajar el coste de la factura eléctrica.

Esther González (NC-bc) ha indicado que el REF "no es un capricho, no es un antojo ni es una excentricidad" sino una "herramienta" para compensar lo que otros territorios no necesitan.

La diputada canarista ha afirmado que el REF necesita una reforma "de verdad" porque "no puede quedarse congelado mientras la economía cambia" y esta propuesta "actualiza, clarifica y ordena".

Aún así, ha mostrado el "absoluto desacuerdo" de su grupo con las bonificaciones del IRPF porque "se corre el riesgo de crear privilegios fiscales sin un retorno real para Canarias" y acabar con la "lógica" de la herramienta como motor de la economía isleña.

Fernando Enseñat (PP) ha reducido el informe a un "conjunto de sugerencias" sobre "por dónde tiene que caminar el futuro" del REF para impulsar el crecimiento económico del archipiélago.

Ha dejado claro que "no es un privilegio", que tiene que quedar separado del sistema de financiación autonómica y que no puede "solucionarlo todo".

"Abrimos con este dictamen caminos que el Gobierno de Canarias podrá transitar o no para una posible reforma y actualización del REF, pero que no nos olvidemos, tendrá que ser siempre en consenso y de la mano con este Parlamento, con el Gobierno de España y con la Unión Europea", ha indicado.

CC PIDE UNA "NEGOCIACIÓN SERIA" CON EL GOBIERNO CENTRAL

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha destacado que este informe "es el mejor análisis" que se hace del REF desde 1994 y ahora se trata de abrir una "negociación seria" con el Gobierno de España, desde la "firmeza y el consenso" para lograr "un REF del siglo XXI".

Ha comentado que el REF "ha sido útil, imprescindible" pero "no basta" ya que "muchos retos de las islas" no encuentran su solución y por ello entiende que hay que "apostar más" por la innovación, las pymes, los autónomos y la protección del tejido productivo.

"Este REF que queremos construir no es el REF de un partido, ni de un gobierno, debe ser el REF de toda Canarias, un REF que mire al futuro, que cuida a su gente, que cree empleo y oportunidades, que impulse la transición energética, que diversifique nuestra economía y que también atraiga talento, que proteja a las islas no capitalinas y que haga de Canaria una tierra más justa, más fuerte y más próspera", ha afirmado.

Tamara Raya (PSOE) ha valorado el alto consenso que hay en la Cámara en torno al REF para "protegerlo y blindarlo" y ha admitido que sin este recurso, la pobreza en el archipiélago aún sería mayor.

Sí ha lamentado que se ha perdido una "magnífica oportunidad" para incluir aspectos sociales como el fomento de la negociación colectiva o que se incremente el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. "Canarias tiene un problema grave y los bajos salarios lastran la calidad de vida de nuestra gente", ha indicado.

En ese sentido ha rechazado la propuesta del comisionado del REF de vincular salarios con productividad y una bajada generalizada de impuestos, ya que merma la recaudación de recursos públicos, y frente a ello ha defendido imponer un impuesto a la pernoctación de no residentes.