El Parlamento de Canarias cierra la puerta a la ley del PSOE para regular a los grandes tenedores

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos de los grupos del cuatripartito más Vox, tramitar la proposición de ley del Grupo Socialista, que contaba con informe desfavorable del Gobierno, y que abogaba por regular los grandes tenedores, modificar la estructura fiscal y aumentar hasta en un 30% el parque público de vivienda.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha comentado que el acceso a la vivienda es un "factor de desigualdad" y el 14% de las viviendas está en manos de grandes tenedores, y con un "crecimiento constante" año a año.

Ha comentado que esta ley pone "transparencia" y "garantiza" el acceso a la vivienda con el fin de hacer frente a las "dinámicas especulativas", con un registro de grandes tenedores para poder tomar decisiones sobre la construcción de vivienda pública. "No es una ocurrencia, es una necesidad", ha indicado.

Ha apuntado que la ley no interviene el mercado privado y lo que hace es un "reequilibrio" de la carga fiscal con la revisión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pues no se puede tratar igual "a una familia que compra una vivienda por primera vez para vivir, que a una sociedad que adquiere edificios completos para destinarlo a vivienda vacacional".

"Es una ley jurídicamente sólida, fiscalmente viable y plenamente constitucional. Está amparada por nuestras competencias exclusivas en materia de vivienda y por nuestra competencia normativa en tributos cedidos", ha señalado.

Franquis ha insistido en que es una ley "valiente y justa", subrayando que Canarias "necesita recuperar el control democrático de un recurso tan especial como escaso".

Asimismo, ha reprochado al Gobierno, especialmente al Instituto Canario de Vivienda, que haya hecho informes "temerosos" que cuestionan la viabilidad de la proposición de ley.

Socorro Beato (CC) ha comentado que la ley no tiene ficha financiera ni ningún análisis "riguroso", aparte de que "ignora" las medidas puestas en marcha para afrontar la crisis de la vivienda.

La diputada nacionalista ha pedido no improvisar pues la ley solo plantea "más burocracia" para los ayuntamientos y no tiene "ninguna utilidad real" para combatir a los grandes tenedores, que en todo caso, se podría abordar en el proyecto de ley de agilización de licencias.

Ha relatado que la vivienda es una "prioridad" para el Gobierno, y especialmente aumentar la oferta en el mercado, y valorado que se haya aprobado la ley de alquiler vacacional.

EL PP CUESTIONA EL "AFÁN INTERVENCIONISTA" DEL PSOE

Jennifer Curbelo (PP) ha criticado el afán "intervencionista" del PSOE por controlar el mercado de la vivienda cuando lo que debe haber es "seguridad jurídica" para que los propietarios puedan alquilar sus viviendas.

Ha comentado que los ciudadanos "no quieren más registros ni más burocracia" y durante los siete años de gobierno de Sánchez, la vivienda se ha convertido en el "principal problema" de los ciudadanos, y un factor de "emprobrecimiento".

"Sánchez se ha pasado siete años prometiendo viviendas que no se construyen, con una política nacional de vivienda dedicada a proteger al okupa", ha comentado, al tiempo que ha reprochado que el PSOE presente una ley tras cuatro años del 'Pacto de las Flores'.

En su opinión, lo que puede hacer es el PSOE es "derogar la nefasta ley" estatal.

Carmen Hernández (NC-bc) ha dicho que los canarios "no quieren vivir en cuevas ni en coches" y destacado que el Gobierno es "incompetente" para resolver el problema de la vivienda, que es su "competencia".

Ha afeado al cuatripartito que se escude en Pedro Sánchez para justificar su falta de gestión y les ha invitado a elegir en "que bando" están, si con los especuladores o con los ciudadanos. "Qué problema hay de que sepamos quienes son los grandes tenedores", ha destacado.

Igualmente les ha reprochado que solo atienden "a los superricos" y condenan a la gente joven a que "no tenga esperanza".

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que la ley estatal de vivienda "ampara" a los okupas y "dificulta" el acceso, lo que demuestra la "incompetencia" de los socialistas. "Esta ley es un nuevo castigo a la propiedad privada y a la inversión", ha comentado.

Ha señalado que "el problema de vivienda en Canarias no son los propietarios, sino que falta vivienda disponible, falta seguridad jurídica y sobran impuestos y trabas", remarcando que el modelo de esta proposición de ley está abocado al "fracaso". "Defender el derecho a la vivienda no es perseguir al propietario", ha agregado.

ASG DICE QUE EL IMPACTO ECONÓMICO ES "ENORME"

Melodie Mendoza (ASG) ha cargado contra el "rostro" de la diputada canarista porque "no se cree" lo que dice, y aunque ha reconocido las "buenas intenciones" de la propuesta, entiende que le falta "rigor" para lograr sus objetivos.

Ha señalado que el impacto fiscal de la medida es "enorme" y ni siquiera está cuantificado, hasta el punto de que puede comprometer la estabilidad financiera, y tiene efectos "distorsionadores", creando una simetría fiscal que no existe en ninguna otra comunidad autónoma.

"No rechazamos la idea de actuar frente a la concentración especulativa ni tampoco la de revisar la fiscalidad, de hecho, lo hemos hecho en varias ocasiones también en este Parlamento, pero también creemos que debe hacerse a través de instrumentos que sean eficaces y, sobre todo, proporcionados", ha comentado.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha ironizado la "clarividencia" del PSOE cuanto está en la oposición y no en el Gobierno, y entiende que la ley "no va a ayudar ni a desatascar" el problema de acceso a la vivienda.

Ha apuntado que queda "mucho por hacer" para aumentar la oferta de vivienda pero esta propuesta no está "suficientemente fundamentada", ha cuestionado la asimetría de la reforma tributaria y reclamado "coherencia y continuidad".

"La política de vivienda en Canarias exige seriedad, seguridad jurídica y sobre todo planificación", ha señalado.