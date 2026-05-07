El Parlamento de Canarias compra por 1,6 millones la Casa Van Den Heede para ampliar la sede del Consejo Consultivo

El presidente del Consejo Consultivo, Carlos de Millán, con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en la Casa Van Den Heede - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Canarias ampliará sus dependencias con la incorporación de la Casa Van Den Heede, un inmueble de gran valor histórico situado en la calle San Agustín, en el centro histórico de La Laguna.

Esta adquisición directa, por un importe de 1,6 millones de euros, responde al crecimiento experimentado por la institución y a la necesidad de contar con espacios adecuados que permitan el desarrollo de sus funciones conforme a los actuales estándares de eficacia y eficiencia.

El presidente del Consejo Consultivo, Carlos de Millán Hernández, destacó esta colaboración institucional afirmando que "la predisposición de la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha sido clave para que esta nueva sede pueda existir, el Parlamento es mucho más ágil cuando hay voluntad".

Por su parte, la presidenta del Parlamento valoró la adquisición, subrayando que se trata de "un patrimonio histórico que pasa de manos privadas a ser de todos, ahora podrán disfrutarlo todos los canarios porque forma parte del Parlamento".

La nueva sede permitirá albergar un salón de actos, biblioteca, archivo y despachos para consejeros y personal, facilitando así la atención a las nuevas funciones asumidas por la institución y el incremento de su plantilla, recoge una nota del Parlamento.

Con esta ampliación, el Consejo Consultivo refuerza su compromiso con la mejora continua del servicio público, garantizando una infraestructura adecuada para el ejercicio de sus competencias y adaptada a las demandas actuales de la ciudadanía.

La Casa Van Den Heede, construida en el siglo XVIII por el comerciante Guillermo Van de Heede, originario de los Países Bajos, constituye un destacado ejemplo de arquitectura doméstica tradicional canaria, con elementos característicos como su patio claustrado, columnas y cubiertas de madera de tea.

El inmueble forma parte del conjunto histórico de San Cristóbal de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.

La ubicación privilegiada del edificio, en pleno casco histórico, favorecerá la accesibilidad y la integración urbana del Consejo Consultivo, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de Canarias.