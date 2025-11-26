El Parlamento de Canarias inaugura 'El Belén de las emociones', un recorrido por los valores universales de la vida - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha inaugurado esta semana su tradicional Belén de Navidad, una cita que se ha consolidado "como referente cultural y social" en las islas, y que cada año atrae a miles de visitantes, especialmente a centros educativos que lo incorporan a sus actividades formativas y lúdicas.

En esta edición, el nacimiento --titulado "El Belén de las emociones"-- ofrece así un recorrido por los momentos y sentimientos universales de la vida, a través de escenas costumbristas de estilo eminentemente canario y paisajes emblemáticos.

La obra, creada en exclusiva por el belenista Fernando Benítez, ocupa un espacio de 10 metros de frontis por 5 de fondo, e integra edificaciones tradicionales, figuras artísticas exclusivas y una cuidada iluminación diseñada expresamente para este montaje, según ha detallado la Cámara en una nota.

EL VALOR SIMBÓLICO Y SOCIAL

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha destacado durante el acto inaugural el valor "simbólico y social" de esta obra: "Este Belén es un homenaje a la vida cotidiana y a los valores que compartimos como pueblo. Cada escena nos invita a reconocernos en la alegría, la esperanza, la familia o el esfuerzo, porque la Navidad es, ante todo, un tiempo para reencontrarnos con lo que nos une", ha señalado la presidenta cameral.

Este año, además, el Parlamento incorpora un buzón especial para las cartas a los Reyes Magos, un elemento pensado para que niños y niñas -y también adultos- puedan participar activamente en la magia de la Navidad.

El Belén estará abierto al público hasta el 6 de enero de 2026, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 9:00 a 16:00 horas, y los 25 de diciembre y 1 enero, de 16:00 a 21:00 horas.