El Parlamento de Canarias muestra su "profundo pesar" y lamenta la muerte de la diputada Cristina Calero (CC)

Cristina Calero, diputada del Parlamento de Canarias (CC) - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias expresa su más "profundo pesar" por el fallecimiento de Cristina Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario, a los 35 años.

La Cámara autonómica lamenta profundamente esta pérdida y traslada sus más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos, amistades y compañeros y compañeras de la institución parlamentaria, a quienes acompaña en estos "difíciles momentos".

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha manifestado en una nota su "tristeza" ante esta noticia y ha expresado, en nombre de la institución, su cariño y sus condolencias a todas las personas que compartieron con Cristina Calero su trayectoria personal y profesional.

"Hoy es un día de profunda tristeza para el Parlamento de Canarias. La pérdida de Cristina Calero, tan joven, nos conmueve a todos y deja un profundo pesar en esta Cámara. En nombre del Parlamento y en el mío propio, quiero trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros y compañeras del Grupo Nacionalista Canario. Les hacemos llegar todo nuestro afecto, respeto y solidaridad en estos momentos tan dolorosos", ha señalado.