El Parlamento de Canarias prorroga hasta finales de julio el plazo para aprobar el dictamen del 'caso mascarillas'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia ha acordado este lunes prorrogar hasta el 31 de julio los trabajos de elaboración del dictamen.

Fuentes de la Cámara consultadas por Europa Press señalan que también se ha dado cuenta de un escrito presentado por el Grupo Socialista para que se presente ante la Agencia Tributaria Canaria con el fin de conocer la situación del expediente relacionado con la empresa RR7, que recibió hasta cuatro millones de euros, en dos pagos, por unas mascarillas que no llegaron a recibirse.

La comisión, creada en mayo de 2024, se ha prorrogado hasta en cuatro ocasiones para ampliar el número de comparecientes y los plazos para elaborar el dictamen final --hasta ahora solo se ha hecho público uno preeliminar elaborado por el presidente, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta--.