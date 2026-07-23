El Parlamento de Canarias retoma su videopodcast con un episodio sobre demografía y envejecimiento

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (c), en el rodaje del videopodcast - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias estrena este jueves un nuevo episodio de su videopodcast institucional bajo el título 'Demografía y envejecimiento: el reto de la Canarias del futuro'.

Concretamente se trata de un espacio de diálogo y reflexión conducido por la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, que nace con el objetivo de acercar a la ciudadanía algunos de los principales retos sociales, económicos y territoriales que afronta el archipiélago.

En esta nueva edición se aborda una cuestión clave para el presente y el futuro de Canarias, la evolución demográfica y sus implicaciones sobre la calidad de vida, la sostenibilidad de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, las oportunidades para la juventud, la movilidad, el envejecimiento de la población y la cohesión social.

Durante el videopodcast, la presidenta del Parlamento abrió el debate con datos demográficos actuales como que "uno de cada cinco canarios tiene más de 65 años, una proporción que continuará aumentando en las próximas décadas, con este escenario se plantean importantes desafíos en ámbitos como la atención sociosanitaria, la vivienda o el empleo".

Para analizar esta realidad desde perspectivas complementarias, el programa reúne a cuatro invitados con perfiles diversos.

Participan Adal García Pueyo, consejero delegado de Sinpromi y especialista en gestión pública e inclusión social; David Gustavo Rodríguez, doctor en Educación Física, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en envejecimiento activo; Brunilda Pérez Batista, vecina de Barlovento (La Palma), empresaria durante gran parte de su vida y testigo de la transformación social experimentada por las islas e Iker Zalbidea Reguera, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio, vinculado al ámbito de la participación juvenil y las políticas europeas.

A lo largo de cinco bloques temáticos, los participantes analizan la situación demográfica actual de Canarias, las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes, el impacto de los movimientos migratorios, los retos derivados del envejecimiento y la dependencia, así como las decisiones que deben adoptarse para construir una Canarias más cohesionada, sostenible y preparada para afrontar los cambios de las próximas décadas, recoge una nota de la Cámara.