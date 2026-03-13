El Parlamento de Canarias ultima la ley de camas elevables en complejos turísticos con la abstención de AHI y Vox

Archivo - Imagen de una usuaria abriendo la puerta de su habitación de hotel. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias ha aprobado este viernes, con los votos a favor de PSOE, CC, PP, ASG y NC-bc y la abstención de AHI y Vox, el dictamen de la proposición de ley de reforma de ley de ordenación del turismo de Canarias, paso a previo a su debate en Pleno, para que los complejos alojativos del archipiélago dispongan de camas elevables y carros motorizados.

La nueva norma, a iniciativa del Grupo Socialista, establece un calendario de despliegue de las nuevas camas del 100% en 2033 para hoteles, apartamentos y viviendas turísticas --solo en casos de cinco o más viviendas de uso turístico o veinte o más plazas alojativas en una misma parcela--.

No obstante, quedan exentos quienes exploten establecimientos alojativos con un máximo de treinta habitaciones ubicados en edificios declarados Bien de Interés Cultural, bienes catalogados o que cuenten con clasificación de protección singular, así como aquellos situados en núcleos históricos o cascos antiguos protegidos, siempre que las camas y su estructura constituyan elementos con valor histórico, patrimonial o cultural.

El portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha pedido que se respeten las "singularidades" de cada isla en el modelo turístico de Canarias y planteado que se soliciten informes de riesgos laborales para activar, por ejemplo, que un pequeño establecimiento hotelero tenga que implantar todas las camas elevables o carros motorizados.

Igualmente ha solicitado vía enmienda 'in voce' --que no ha sido aceptada y se debatirá en Pleno-- que el calendario para colocar las camas elevables se diseñe cuando el Gobierno de Canarias apruebe las subvenciones.

"¿Debemos estar legislando dándole más obligaciones formales, recortándole el beneficio a un pequeño empresario que con su sudor y esfuerzo está tratando de salir adelante y estamos legislando como si todo fuera igual, como si todo en Canarias fuera en grandes hoteles de cinco estrellas?", se ha preguntado.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la reforma de la ley "es justa y necesaria" y va a mejorar la "salud" de las camareras de piso pero ha coincidido con Acosta en que el texto no recoge todas las "especificidades" de las 'islas verdes'.

Ha advertido de que se legisla "como un todo" cuando Canarias es diferente y ve "excesivo" que se impongan sanciones de hasta 30.000 euros que para los pequeños establecimientos hoteleros "puede llevarse todo el beneficio anual".

Ramos ha avanzado el apoyo de su grupo a la norma porque hay que "proteger" a los trabajadores y el principal motor de la economía del archipiélago.

VOX DUDA DE QUE HAYA AYUDAS PÚBLICAS

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha dicho que hay que lograr un "equilibrio" entre el desarrollo turístico y las economías locales dada la alta tasa de pobreza que hay en las islas, poniendo como ejemplo la afección que tiene para trabajadores y pequeños ahorradores la ley de alquiler vacacional.

Ha comentado que su grupo está a favor de las camas elevables y los carros motorizados pero también ha solicitado que se evite la subcontratación de camareras de piso y la prejubilación, subrayando que también que tiene dudas de que haya recursos económicos para establecer subvenciones, de tal manera que "todo el peso" de la reconversión cae en los empresarios.

Natalia Santana (NC-bc) ha valorado el "consenso" de casi todos los grupos porque la ley cumple una "reivindicación justa y razonable" dados los problemas de salud "graves" de muchas camareras de piso y en un momento turístico "de éxito" hay una "cara b" que obligó a los trabajadores del sector a acudir a una huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Ha comentado que las condiciones laborales siguen siendo "extremadamente duras", especialmente entre las camareras de piso, que "no pueden con su alma". "Creemos que es un paso importante, que con esto no se arregla todo, pero por fin se le da dignidad a las condiciones laborales", ha agregado.

David Morales, del Grupo Popular, ha comentado que la nueva ley confirma a Canarias como "unidad de destino turístico" y convierte a la seguridad laboral como "seña de identidad" de las camareras de piso. "Un pequeño pasa para el parlamentarismo canario, un mejor paso para la prevención y la seguridad laboral y un gran paso para nuestras valiosas camareras de piso", ha destacado.

CC: LO IMPORTANTE ES LA SALUD DE LAS TRABAJADORAS

Mario Cabrera (CC) ha compartido el posicionamiento de AHI de respetar las singularidades de cada isla pero al mismo tiempo ha comentado que su grupo no se va a "mover ni un ápice" si la salud de las camareras de piso está en juego.

Ha apuntado que la "calidad" del destino turístico también pasa por los salarios y las condiciones de trabajo, especialmente en un momento de "cifras récord" en el sector, por lo que ha animado a los grupos parlamentarios a seguir promoviendo más cambios y la estela del "éxito colectivo" de esta modificación.

Cabrera está "convencido" de que habrá subvenciones para las empresas para cambiar las camas, e incluso "incentivos" para quienes cumplan, al tiempo que ha dicho que le ley está "viva" y se pueden ir añadiendo nuevas iniciativas como la jubilación anticipada.

Gustavo Santana, del Grupo Socialista, ha rechazado la posición de AHI al cuestionar el "consenso" de la nueva ley con una enmienda 'in voce' que trata de buscar una "acomodación" de la norma a ciertos sectores empresariales según la tipología de su alojamiento.

Ha censurado que Vox no haya presentado ni una enmienda en año y medio y que AHI quiera introducir "de la noche a la mañana" su posición política, hasta el punto de que ha planteado si Acosta "quiere romper el consenso".

No ve nada "escandaloso" dar cinco años de plazo a los complejos alojativos para colocar las camas elevables y ha instado a AHI a aceptar la norma "como está" porque "si se mueve una coma, se rompe el consenso".