El Parlamento canario quiere evaluar el 15 de diciembre si vuelve a convocar a Torres a la comisión de investigación

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en pandemia en el Parlamento de Canarias ha pedido a la Mesa del Parlamento celebrar una comisión el 15 de diciembre para analizar si se modifica el plan de trabajo ante la solicitud del PP de que vuelva a comparecer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras hacerse público el último informe de la UCO de la Guardia Civil.

Fuentes de la comisión consultadas por Europa Press apuntan también que se va a solicitar a la Mesa del Parlamento una prórroga hasta el 31 de marzo para poder culminar los trabajo del dictamen y que se habilite el mes de enero para celebrar comisiones o reuniones de ponencia si fuera necesario.