El Parlamento celebra el X Aniversario del Comisionado de Transparencia, con un papel "esencial" en gestión pública - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha conmemorado este jueves el décimo aniversario del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un acto en el que la presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, ha valorado la aportación del órgano a un modelo de gestión pública "más abierto, riguroso y ético".

En su intervención, la presidenta cameral ha destacado la evolución del Comisionado desde su creación, así como su trabajo en favor del derecho de acceso a la información, además de su autonomía para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de administraciones y entidades receptoras de fondos públicos.

La presidenta ha valorado especialmente el impulso experimentado por esta institución en los últimos años, consolidándose como "referente nacional". Ha agradecido la presencia en Canarias de los órganos garantes de la transparencia del resto del país.

Durante el acto se han entregaron los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital de Canarias, que han reconocido a entidades públicas y privadas por sus buenas prácticas y su compromiso con la rendición de cuentas, según ha informado el Parlamento en una nota.

Así, según la resolución oficial, en esta edición especial fueron distinguidas 81 entidades, distribuidas en cuatro categorías: oro, a 4 entidades, plata, a 20 entidades; bronce, a 32 entidades, y un diploma a 25 entidades.

La presidenta del Parlamento canario ha agradecido el trabajo de los equipos que han hecho posible estos diez años, así como la labor del primer comisionado, Daniel Cerdán, y de la actual comisionada, Noelia García Leal. "La transparencia es un pilar esencial para fortalecer la democracia y la confianza de la ciudadanía", ha añadido.