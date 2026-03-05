El Parlamento homenajea el trabajo femenino en el sector servicios, el "corazón económico" de Canarias

Archivo - Astrid Pérez reivindica "redoblar" la apuesta por la igualdad en unas jornadas en el Parlamento canario por el 8M - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha homenajeado este jueves a todas esas mujeres "que cuidan, que atienden y que limpian", que representan el sector servicio en las islas y que, aún sin hacer "ruido" ni "alcanzar titulares", hacen que hoy el archipiélago canario "avance".

Así lo ha exaltado la presidenta cameral, Astrid Pérez, durante su intervención en las jornadas que el Parlamento acoge con motivo del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo, donde se ha focalizado en la importancia de "visibilizar" para "sensibilizar".

"Abrimos las puertas de este Parlamento para escucharlas a ustedes, a quienes no salen en las noticias pero que, cada día, rompen estadísticas invisibles", ha destacado Pérez, que ha recordado el objetivo de un encuentro que buscará "analizar, dialogar y visibilizar, con una mirada amplia, la situación de las mujeres en el sector servicios".

También, ha añadido, las diferentes ponencias e intervenciones abordarán, de igual modo, el el liderazgo femenino, así como el "pilar invisible" que constituyen las labores de cuidados, y las dificultades de conciliación y estabilidad del propio colectivo.

"Abordamos el corazón económico de nuestras islas, el sector servicios, que representa el 81% del PIB en Canarias, y en el que las mujeres representan el 93% del empleo. Todo el motor económico de Canarias está en manos de las mujeres", ha advertido Astrid Pérez.

¿Son conscientes de que, sin ustedes, Canarias, no avanzaría", ha puntualizado.

La presidenta del Parlamento de Canarias ha invitado asimismo a proteger y sensibilizar sobre la labor de un colectivo de mujeres "invisibles" sin el que "no habría convivencia ni economía", rompiendo la "inercia" y dándole voz a sus relatos e historias.

"Existe una forma de organizar la economía y los cuidados que ha considerado este tipo de trabajo como una extensión de lo que históricamente debería ser. Como si no fuera un empleo, como si no fuera profesionalidad, como si no implicara esfuerzo, como si no implicara formación, responsabilidad y muchas veces desgaste físico y emocional, y lo es".

Pérez ha defendido este jueves la importancia de "legislar" para así "resolver los conflictos y las situaciones cotidianas" de las mujeres en el sector, pero, ha recordado, "sin visibilidad, no hay sensibilidad social, y sin ella, no hay una norma que regule".

SOBRE LAS JORNADAS

Organizado por la Cámara, el encuentro 'Las que cuidan, las que atienden, las que limpian. Mujeres en el sector servicios en Canarias', tiene como objetivo visibilizar el papel esencial de las mujeres en el sector servicios en Canarias, especialmente en los ámbitos del turismo, la hostelería, los cuidados y el servicio doméstico, donde las mujeres ocupan hasta el 93% del empleo en las islas.

El sector servicios representa más del 81% del PIB de Canarias y dado que las mujeres desempeñan la gran mayoría de los puestos en este sector, "son ellas quienes sostienen y mantienen la actividad que genera la mayor parte de la riqueza del archipiélago", recoge una nota del Parlamento.

Durante la jornada se analizarán los retos actuales, se compartirán experiencias y se generará un espacio de diálogo abierto orientado a impulsar el reconocimiento profesional y social de estas trabajadoras.