El Parlamento pide que se cancelen las deudas hipotecarias sobre las viviendas arrasadas por la erupción en La Palma

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una PNL de Sí Podemos en la que se insta al Gobierno central que articule las modificaciones necesarias para que se cancele la deuda hipotecaria de las viviendas arrasadas por la erupción.

El diputado Francisco Déniz ha comentado que la PNL proviene de una moción de IUC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para que se eliminen las deudas hipotecarias de las personas cuyos bienes quedaron arrasadas por el volcán de Cumbre Vieja en los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso.

Ha comentado que hay que "rebajar incertidumbre" a la población porque el futuro no está claro y sostiene que esta medida va a "aliviar" a las familias porque "es lógico" que si desaparece la vivienda, se elimine la deuda.

Déniz cree que no cabe la "picaresca" porque de las 1.676 viviendas afectadas por el volcán, más de 1.300 son de primera ocupación, y no ve "justo ni razonable" que los 60.000 euros que ha aportado el Gobierno central por indemnización se acabe destinando al pago de las hipotecas.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha comentado que Podemos forma parte del Gobierno por lo que cree que tienen "la cara dura" dado que esta medida deberían haberla aprobado hace meses en un Consejo de Ministros.

"Con esta PNL no van a engañar a los palmeros, dejen de hacer el paripé y asuman sus responsabilidades", ha señalado.

Jesús Ramos (ASG) ha apuntado que todas las medidas son bienvenidas aunque esta presenta dudas de carácter jurídico, si bien cree que la cancelación de las deudas es "justa y necesaria" dados los graves problemas económicos que hay en la isla.

No obstante, ha alertado de que "no es fácil" y que no se puede "engañar" a los palmeros.

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que esta PNL "no despeja incertidumbres" porque la medida no tiene rango legal y ha lamentado que no haya habido "un gesto" de la propia banca de eliminar la deuda cuando ya no existe el bien.

Ha dicho que tiene "dudas" desde el punto de vista jurídico pero espera que se pueda llevar a cabo porque la situación es excepcional.

DUDAS JURÍDICAS

Lorena Hernández (PP) ha mostrado también sus "dudas" con la PNL porque se puede lanzar un "mensaje de optimismo" a los ciudadanos cuando la decisión final no depende de la Cámara regional y tampoco se sabe "quién va a pagar" las cuantías.

Sergio Hernández (CC-PNC) ha comentado que casi todas las viviendas afectadas cuentan con hipoteca y sobre suelos cedidos por los padres, muchos procedentes de dinero de la emigración a Venezuela.

Ha agradecido la iniciativa de Sí Podemos pero no entiende que esta propuesta la haya liderado por el Gobierno central porque la erupción es la mayor "catástrofe" de los últimos años. "La pelota está en el tejado del Gobierno, espero que no falle", ha destacado.

Jorge González (PSOE) ha comentado que hay moratorias de hasta un año pero se pregunta "qué va a pasar" cuando finalice por lo que reclama "respuesta excepcionales" dado que la casuística es muy diferente en la isla.

Sin embargo, ha advertido de que el proceso va a ser "complejo y difícil" y que tampoco se creen "falsas expectativas" entre los afectados.