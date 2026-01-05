El paro baja en 10.051 personas en 2025 en Canarias, hasta los 146.293 desempleados

Archivo - Un trabajador - FOMENT - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 10.051 personas en 2025 en Canarias en relación al año anterior (-6,4%), hasta los 146.293 desempleados tras un descenso del 0,2% el último mes del año respecto a noviembre (356 parados menos).

Con la bajada del último año, se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Canarias (16 veces) mientras que ha subido en 13 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2018.

Mientras, en cuanto a sexos, el año cerró con 83.589 mujeres desempleadas, 5549 menos que el año precedente y 62.704 hombres sin empleo, un descenso de 4502 en el número de parados en el último año.

Durante 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 855 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 9196 desempleados.

Además, en el último mes del año, el paro bajó en Sin empleo anterior, 382 menos (-3.28%); Servicios, 75 menos (-0.07%); Industria, 47 menos (-0.88%); Agricultura, 32 menos (-1.36%), mientras que se incrementó en Construcción, 180 más (+1.44%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (114.757), Construcción (12.672), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.327), Industria (5.283), Sin empleo anterior (11.254).

CONTRATACIÓN

El número de contratos firmados en Canarias en 2025 aumentó un 1,3% durante el año hasta registrar 58.449 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos descendieron un 1,1% hasta los 21.737 contratos y los temporales aumentaron un 2,8% hasta sumar 36.712 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 62,81% fue temporal (frente a un 57,87% del mes anterior) y un 37,19%, indefinidos (el mes precedente fue un 42,13%).

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE

Respecto al último mes del año, el desempleo se redujo en diciembre en 356 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha bajado en diciembre la mayoría de veces en Canarias (25 veces) mientras que ha subido en 4 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2009.

En cuanto a sexos, de los 146.293 desempleados registrados en diciembre, 83.589 fueron mujeres, 775 menos (-0,9%) y 62.704, hombres, lo que supone un aumento de 419 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,7%).

Sólo en diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 669 parados menos que a cierre del pasado mes (-8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 313 desempleados (+0,23%).