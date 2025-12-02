El paro baja en Canarias en 1.030 personas en noviembre, hasta los 146.649 desempleados

Archivo - Trabajo, empresa. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha caído en 1.030 personas en noviembre con respecto al mes anterior (-0,7%), situándose en los 146.649 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007 en el archipiélago. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en noviembre la mayoría de veces en Canarias (15 veces), mientras que ha subido en 14 ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 12.236 parados en las islas, lo que supone un 7,7% menos en relación a noviembre de 2024.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1.036 menos (-0,89%); Sin empleo anterior, 66 menos (-0,56%); Industria, 3 menos (-0,06%), mientras que se incrementó en Construcción, 49 más (+0,39%) y Agricultura, 26 más (+1,11%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (114.832), Construcción (12.492), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.359), Industria (5.330) y Sin empleo anterior (11.636).

En cuanto a sexos, de los 146.649 desempleados registrados en noviembre, 84.364 fueron mujeres, 773 menos (-0,9%) y 62.285, hombres, lo que supone un descenso de 257 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,4%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 319 parados menos que a cierre del pasado mes (-3,7%), mientras que en las personas con 25 años y más se redujo en 711 desempleados (-0,51%).

Asimismo el paro bajó en todas las provincias, registrando la mayores caídas las dos canarias, Las Palmas (-633) y Santa Cruz de Tenerife (-397).

Por comunidades, Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) es donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Madrid y Cataluña en donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y un 3.119, respectivamente.

CAE LA CONTRATACIÓN EN CANARIAS

En cuanto a la contratación, en Canarias se registraron 64.148 contratos en noviembre, un 1,8% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 27.023 fueron indefinidos, cifra un 3,1% inferior a la de noviembre del año anterior, y 37.125, contratos temporales (un 0,8% menos).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 57,87% fue temporal (frente a un 57,14% del mes anterior) y un 42,13%, indefinidos (el mes precedente fue un 42,86%).

