El paro sube en Canarias en 12.500 personas en 2025 y se crean 19.900 empleos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro ha subido en Canarias en 12.500 personas en 2025, hasta los 150.900 desempleados al cierre del cuarto trimestre, un 9% más que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 21.300 personas en el archipiélago, situándose la tasa de paro en 12,63%.

Esta cifra de parados es la más alta en un cuarto trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado las mismas veces que ha subido (12 veces) en el cuarto trimestre, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

En cuanto a la creación de empleo, en el cuarto trimestre se crearon en Canarias 35.700 puestos de trabajo (+3,5% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 1.043.600 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Asimismo el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 1.194.500 personas en las islas, tras aumentar en los últimos tres meses en 14.400 personas (+1,22%).

En el último año, el paro ha aumentado en 12.500 personas (+9%) en Canarias y se han creado 19.900 empleos (+1,9%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 32.400 personas (+2,8%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 8.800 mujeres (-9,8%), frente a un avance del paro masculino de 12.400 parados (+15,1%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 81.300 y la tasa de paro femenino en el 14,25%; mientras que 69.600 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 11,15%.

Respecto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias se redujo en 12.100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 19,41%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 15.900 personas en el cuarto trimestre en Canarias y el de temporales se incrementó en 12.100 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 899.200 personas, de los que 744.100 tenían contrato indefinido (el 82,75%) y 155.100, temporal (el 17,25%).

La creación de empleo en el cuarto trimestre en Canarias fue mayor en el sector público, que generó 23.800 puestos de trabajo, un 14,29% más, hasta un total de 190.400 ocupados. Por su lado, el sector privado, creó 11.900 nuevos empleos, un 1,41% más que en el trimestre anterior hasta 853.200 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 28.300 personas en el cuarto trimestre (+3,11%) en la comunidad hasta los 938.700 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 7.400 (+7,59%), hasta sumar 104.900 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 22.000 menos (-27,57%); y en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 4.600 menos (-5,52%), mientras que se incrementó en la Construcción, con 3.300 más (+89,19%); Industria, con 2.000 más (+100%), y Agricultura, con 100 más (+3,3%).

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por otro lado, Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunitat Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.

