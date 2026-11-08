El paso de la borrasca Bruna por Canarias obliga a desviar siete vuelos por meteorología adversa en La Palma

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El paso de la borrasca Bruna por el archipiélago canario ha obligado este domingo a desviar siete vuelos por meteorología adversa en el aeropuerto de La Palma, según ha informado Aena.
En concreto, se han visto afectados un vuelo con origen Tenerife Sur, dos en el aeropuerto de Gran Canaria, así como uno con origen Munich que ha sido desviado a Tenerife Sur.
Además de un vuelo con origen Zurich que ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Tenerife Sur, al igual que otro desde Madrid, y uno con origen Hamburgo que ha sido desviado a Gran Canaria.