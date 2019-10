Patricia Hernández apela a levantar la "autoestima" de Santa Cruz y volver a competir con Las Palmas de Gran Canaria

Publicado 30/09/2019 13:27:00 CET

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha apelado este lunes a levantar la "autoestima" de los 'chicharreros' y "cambiar el rumbo" de la ciudad con el fin de que se acabe con el debate de cuál es la capital de Canarias.

En una conferencia-coloquio impartida en el 'Foro de Líderes' de la 'Cadena Ser' y 'El Día', ha comentado que mientras la capital grancanaria "crecía y prosperaba", Santa Cruz de Tenerife "avanzaba el ralentí".

No obstante, ha apuntado que su intención es la de "cooperar" con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que después sean los empresarios y emprendedores los que decidan donde invertir. "Queremos competir con nosotros mismos", ha apuntado.

Además, ha indicado que hay que acabar "con el binomio ciudad-barrios", que muchos vecinos "han interiorizado como normal", y que exista la misma calidad de vida independientemente del lugar donde viva cada uno.

Hernández ha reconocido que Santa Cruz de Tenerife "es el motor" de la economía de la isla y ve "potencial de crecimiento" en los servicios, el comercio y el turismo, sin descartar la actividad cultural y el atractivo del patrimonio, que se pretende relanzar a través de la Sociedad de Desarrollo.

Ha puesto a modo de ejemplo que había esculturas de la ciudad "almacenadas o destruidas" o que en muchos casos hay escasa planificación en las actividades, proponiendo también que el Carnaval sea una "oportunidad de negocio más allá del mes de febrero".

En esa línea, ha indicado que en este mandato se rehabilitará el templo masónico para convertirlo en un centro de interpretación.

La alcaldesa ha señalado que "no hay explicación" al hecho de que Santa Cruz de Tenerife tenga menos plazas en escuelas infantiles públicas que La Matanza o que no se haya construido vivienda pública en los últimos veinte años, al margen de las reposiciones, de ahí que sean objetivos estratégicos de su mandato. "Es inexplicable e injustificable", ha apuntado.

Además, ha comentado que hay un "caos absoluto" en la ciudad por la falta de aparcamientos, pues solo se han ejecutado unos 6.000 de los más de 24.000 planificados en 1992, por lo que ha planteado habilitar unas 600 plazas en la zona de Juan XXIII, cerca del Hospital de La Candelaria.

"AQUÍ NOS MATAN SI HACEMOS COMO MADRID CENTRAL"

En cuanto a movilidad, ha planteado mejorar el transporte público y anunciado la finalización de la obras de la carretera Ofra-El Chorrillo, incidiendo en que "no se le puede decir a la gente que no use el coche" cuando no se ha planificado una alternativa. "Aquí nos matan si hacemos como Madrid central", ha apuntado.

Cara a desarrollar su proyecto político, ha reconocido que las arcas municipales tienen "solvencia" para afrontar el futuro, y se ha mostrado sorprendida de que el grado de ejecución del presupuesto, a 31 de mayo, fuera del 5%.