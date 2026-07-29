Patrimonio ultima una excavación para determinar si un esqueleto hallado en Garachico es un represaliado franquista

Restos óseos localizados en la costa de Garachico - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias ya tramita los permisos burocráticos para iniciar "cuanto antes" una excavación arqueológica en el municipio de Garachico para determinar el origen de los restos humanos hallados cerca del litoral del municipio.

Así lo avanza a Europa Press Juan Carlos García, inspector y coordinador del sistema de información patrimonial, que detalla que la hipótesis que maneja su departamento es que el esqueleto se correspondería con un "enterramiento intencional" producido en la primera mitad del siglo XX, compatible tanto con el período de la Guerra Civil como con la represión franquista.

Ha comentado que también pudo haber ocurrido un asesinato ya que en esas fechas era común el uso de la violencia en "disputas por un metro de tierra" y tiene claro que no se trata de un cadáver que llegó a tierra por la fuerza del mar en virtud a como está colocado.

Incluso ha comentado que hay "alguna evidencia" que podría indicar la presencia de una fosa pero para aclararlo hay que "excavar" y resolver todas las "dudas" que presenta el caso.

García ha indicado que los trabajos se le van a encargar al equipo habitual de Tenerife y confía en que puedan empezar ya a comienzos de la próxima semana si se resuelven todos los permisos dado que los restos se localizaron en zona de dominio público marítimo-terrestre.

El hallazgo se produjo el pasado domingo y el requerimiento le llegó a la dirección general vía administración de justicia y para evitar que la zona sea contaminada o sufra algún expolio, hay vigilancia por parte del Seprona y la Policía Local.

Ha indicado que la excavación "no es compleja" porque el 'yacimiento' solo tiene una unidad que contiene los restos humanos y otra superior que es el relleno intencional, compuesto por bloques de basalto grandes.

"La única dificultad es quitar esas piedras de tanto volumen, pero no hay ninguna otra complicación técnica", ha comentado.

El objetivo es estudiar los restos 'in situ' para plantear hipótesis y evaluar posibles patologías observadas en los huesos y fijar "si hubo violencia o no en la muerte", ha detallado.

Incluso ha apuntado que se puede hacer un análisis genético "en el hipotético caso de que sea una muerte reciente" y haya registradas desapariciones de tal manera que se puede buscar a familiares de desaparecidos y cruzar datos para determinar la identidad de la persona.

En esa línea ha afirmado que se van a utilizar "técnicas novedosas y actuales" para ser "precisos" y ha insistido en que el esqueleto no procede de la época aborigen porque está en una zona donde se realizaban movimientos de tierra junto a zonas de cultivo --las sorribas--.

"No tenemos más datos, que un cuerpo de una persona que no es guanche, no es de periodo prehispánico, sino que es de periodos históricos y el enterramiento es intencional. La excavación arqueológica nos podrá ofrecer datos para precisar más, es decir, precisar fechas", ha señalado.