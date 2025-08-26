Pepe Álvarez (UGT) apela al apoyo de CC a la reducción de la jornada laboral e insta a subir salarios en Canarias

El secretario general cree que hay "ir más allá" en los convenios de hostelería y ve un "escándalo" la paralización en comercio

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha apelado este martes a Coalición Canaria (CC) a que apoye en el Congreso la reducción de la jornada laboral ya que hay "reducir el tiempo" de trabajo en las empresas españolas.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una asamblea general del sindicato en Tenerife ha avanzado que este miércoles trasladará su posicionamiento al presidente de Canarias y secretario general de la formación nacionalista, Fernando Clavijo.

Álvarez ha dicho también que el archipiélago tiene que "dar un paso adelante" porque Canarias es una de las comunidades autónomas más afectadas cada vez que se sube el Salario Mínimo Interprofesional, lo que demuestra que "la negociación colectiva no funciona todo lo bien que debería de funcionar".

Ha apelado a fortalecer la organización sindical en el subsector turístico y hostelero porque aunque se ha avanzando de forma "muy importante" en el convenio colectivo de Santa Cruz de Tenerife "hay que ir más allá" y acercarse a lo firmado en Baleares.

En esa línea ha apuntado que las diferencias entre archipiélagos se deben a que en Baleares hay un solo convenio y tampoco hay un "chiringuito montado por las empresas para ver cómo rompen el movimiento sindical".

"Si nosotros tuviéramos en Canarias la representación que tenemos en Baleares, de más del 50 por ciento, yo les puedo asegurar que los convenios colectivos de Canarias de la hostelería no serían los que son, mejoraríamos de manera muy importante", ha explicado.

Ha apuntado que la jornada en la hostelería en Canarias "es un escándalo" cuando en Navarra y Guipúzcoa se trabaja 37,5 horas semanales y los precios de los hoteles "no son más altos" que en el archipiélago. "Hay cadenas de hoteles que les ha ido muy bien y que quieren continuar ese proceso", ha agregado.

Sobre el convenio de comercio ha afirmado que "es otro escándalo" ya que está "paralizado" y sin una propuesta clara ante la "división" de las propias patronales.

Álvarez también se ha mostrado crítico con las dificultades de las familias para acceder a una vivienda digna y se ha preguntado a "qué Gobierno" se le piden las responsabilidades ya que la competencia está en manos de las comunidades autónomas.

PIDE AVANCES EN VIVIENDA

No obstante, ha dicho que el Gobierno central "tiene que avanzar" pero "no hay manera" porque cada vez que hay reuniones "hay quien tiene un objetivo fundamental que es la convocatoria de elecciones", de tal manera que va a ser "difícil".

En el caso concreto de Canarias ha comentado que "el urbanismo no puede contemplar sólo la construcción de hoteles de 'macrozonas' turísticas si no contempla también dónde van a estar las personas que van a trabajar en esas 'macrozonas turísticas'" de tal forma que entiende que debe de haber reserva de suelo para que se puedan construir viviendas públicas.

Así, ha detallado que una persona que trabaje en el sur de Tenerife y tenga que venir a vivir al norte porque es "imposible" que tenga una vivienda, como se le va a pedir que se gaste 300 euros más dos horas de trayecto "con un salario de 1.200, de 1.300 euros".

Al mismo tiempo ha señalado que es "evidente que hay que poner freno a la vivienda vacacional" porque aunque sea una propiedad privada "el servicio es una cuestión de carácter público y por tanto una persona no puede hacer lo que quiera con su vivienda, el Estado tiene que garantizar que la tenga pero para el uso para el que la ha comprado".