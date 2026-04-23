Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecen un 2,3% en marzo, hasta los 6,2 millones

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias han crecido un 2,3% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 6.291.067 pernoctaciones y encadena dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 3,15% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 998.212 viajeros. Por nacionalidad, 167.557 eran residentes en España, el 16,79%, mientras que 830.654 (83,21%) fueron extranjeros.

En relación al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 10,7% y los extranjeros aumentaron un 1,7%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 596.908 las realizaron residentes en España (un 9,49%), mientras que 5.694.159 (90,51%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 156,99 euros, lo que representa una subida del 5,6% interanual. En general, los precios subieron un 4,21% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en marzo una ocupación del 74,93% y el sector hotelero empleó a 62.640 personas (un incremento del 5,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla - La Mancha (32,22%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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