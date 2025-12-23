Las pernoctaciones hoteleras en Canarias disminuyen un 1,6% en noviembre y se sitúan en 5,97 millones

Palladium Hotel Group reabre Grand Palladium Select Bávaro y Family Selection tras invertir de 52,4 millones de euros - PHG

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias en noviembre empeoran y descienden un 1,6% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 5.978.209 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,85% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 929.504 viajeros.

Por nacionalidad, 147.944 eran residentes en España, el 15,92%, mientras que 781.561 (84,08%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 3,5% y los extranjeros aumentaron un 1,7%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 539.222 las realizaron residentes en España (un 9,02%), mientras que 5.438.988 (90,98%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 150,62 euros, lo que representa una subida del 3,1% interanual. En general, los precios subieron un 5,82% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en noviembre una ocupación del 74,29% y el sector hotelero empleó a 61.266 personas (un incremento del 2,9% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Por zonas turísticas, el sur de Gran Canaria tuvo el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 78,0% y 77,9%, respectivamente.

Además, el punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana fue Arona, con el 80,7% y 80,2%, respectivamente.

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, el archipiélago fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).