Las pernoctaciones hoteleras en Canarias se sitúan en 5,8 millones en septiembre y se reducen un 2,4%

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias en septiembre empeoran y descienden un 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 5.828.528 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,62% menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 888.157 viajeros. Por nacionalidad, 235.232 eran residentes en España, el 26,49%, mientras que 652.925 (73,51%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0% y los extranjeros se redujeron un 0,8%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 919.464 las realizaron residentes en España (un 15,78%), mientras que 4.909.063 (84,22%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 131,9 euros, lo que representa una subida del 5,1% interanual. En general, los precios subieron un 6,98% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en septiembre una ocupación del 74,06% y el sector hotelero empleó a 59.352 personas (un incremento del 2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla-La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).

