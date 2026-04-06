Personal del SUC asiste por teleasistencia un parto inminente en un domicilio en Candelaria (Tenerife)

Sucesos.- Personal del SUC asiste por teleasistencia el parto de una mujer en su domicilio en Candelaria (Tenerife) - SUC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los coordinadores sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) han atendido recientemente, a través de la teleasistencia, a una mujer que se encontraba de parto en su domicilio, en Tenerife.

El enfermero coordinador del SUC que atendió la llamada constató, tras el interrogatorio inicial, que la gestante de 40 años ya se encontraba en trabajo de parto cuando contactaron con la sala de emergencias, según ha informado el departamento regional en una nota.

Asimismo, ante esta situación en la que el parto era inminente y el bebé empezaba a asomar, los coordinadores sanitarios activaron una ambulancia sanitarizada que se dirigió a su domicilio, en Candelaria.

Mientras llegaban los servicios de emergencia, el coordinador sanitario se mantuvo al teléfono facilitando indicaciones durante el periodo expulsivo del bebé, que nació a los pocos minutos. La persona que se encontraba con la madre alertaba al enfermero de que el bebé no respiraba y no se le escuchaba llorar, por lo que inmediatamente recibió las pautas para asegurar el bienestar del bebé.

MANIOBRAS BÁSICAS

El enfermero le explicó cómo limpiar la vía aérea, cómo realizar una ventilación boca a boca e iniciar maniobras básicas de estimulación neonatal que consiguieron que el bebé reaccionara a los pocos segundos y emitiera un llanto fuerte.

Asimismo, continuó haciendo un seguimiento de la evolución del bebé y del estado de la madre hasta la llegada de la ambulancia. A la llegada del recurso de soporte vital avanzado el equipo sanitario asistió a la madre y al bebé y se encargó de su traslado al centro hospitalario donde ingresaron en buen estado general.

Con esta acción, el SUC recuerda que es importante mantener la calma en situaciones de emergencia, facilitar toda la información posible de forma correcta para garantizar una intervención rápida y eficaz, y seguir las indicaciones de los coordinadores sanitarios en todo momento hasta la llegada de los recursos sanitarios.