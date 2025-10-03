Pestana firma el traslado a la Península de cinco menores migrantes llegados a Canarias después de la contingencia

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha firmado este viernes el traslado de cinco menores extranjeros no acompañados que arribaron al archipiélago después de la declaración de contingencia migratoria extraordinaria para su traslado y reubicación en otras comunidades autónomas.

Así lo ha informado el órgano de representación del Gobierno de España en las islas en un comunicado en el que agrega que este traslado se llevará a cabo en aplicación de lo dispuesto en el recientemente modificado artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ahora, ha apuntado la Delegación, será la Comunidad Autónoma de Canarias la responsable del traslado de estos jóvenes desde las islas a su CCAA de destino, que deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días naturales desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado.

Al respecto, ha recordado que así lo establece el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.