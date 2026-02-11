El Pevolca volverá a reunirse la próxima semana tras repetirse la señal sísmica en el Teide, aunque de menor duración

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité científico del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias) volverá a reunirse el jueves 19 de febrero para analizar la situación volcánica en la isla ante la aparición de señales sísmicas inéditas en Las Cañadas del Teide que se han repetido en la mañana de este miércoles, en torno a las 04.30 horas, aunque de menor amplitud y duración.

Así lo ha avanzado a los medios de comunicación la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien ha insistido en lanzar un "mensaje de calma, serenidad y prudencia" y no caer en "alarmismos innecesarios" ya que no hay evidencias de indicios de erupción volcánica "a corto y medio plazo".

Ha apuntado que no hay cambios ni en la emisión de gases ni en la deformación del terreno y que las señales se mantienen en el mismo lugar, al oeste de Las Cañadas y a una profundidad comprendida entre los 10 y 12 kilómetros, al tiempo que ha valorado la "coordinación" entre el Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Involcan --"no hay ninguna bicefalia"-- y su "transparencia y rigor científico".

Dávila ha detallado que tras la próximo reunión del Pevolca se reunirá con los 31 alcaldes de la isla para trasldarles toda la información y conocer su posición pero ha defendido que la isla "está preparada" para una hipotética erupción volcánica.

"Estamos en buenas manos, el Teide es probablemente el volcán más vigilado del mundo", ha destacado, subrayando la eficacia del primer simulacro de riesgo volcánico que se celebró hace algunos meses en Garachico.

Asimismo, ha dicho que sigue trabajando con los ayuntamientos para que elaboren y actualicen sus planes de riesgo volcánico y se va incidir especialmente en los de color 'rojo', aparte de que no se descarta hacer alguna actividad específica en Santiago del Teide y Guía de Isora, los municipios más expuestos en caso de erupción.

Involcan mantiene que esta señal presenta características similares a las de los numerosos eventos sísmicos de baja frecuencia detectados en Tenerife durante meses y años anteriores pero la diferencia radica en su continuidad porque "nunca antes" se había observado una duración tan prolongada.

Aunque aún se analizan los mecanismos de la fuente que generan estas señales continuas, la "hipótesis más probable" apunta a procesos de presurización y de movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad, detalla el organismo.

Este mismo mecanismo ha sido responsable de la mayor parte de la sismicidad registrada en Tenerife en los últimos años y también se ha manifestado en otros parámetros de vigilancia, como el incremento del flujo difuso de dióxido de carbono en el cráter del Teide observado desde 2016.

SISTEMA VOLCÁNICO ACTIVO

Involcan señala también que Tenerife es un sistema volcánico activo, como lo demuestran las seis erupciones históricas registradas durante los últimos 600 años más otro algo menos de un centenar en 11.700 años e insiste en que esta actividad sísmica "no implica un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo en Tenerife".

No obstante, precisa, "estos episodios refuerzan la evidencia de que la actividad volcánica en profundidad bajo la isla permanece activa y, por el momento, no muestra señales claras de remisión".

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha comentado que desde Turismo de Tenerife se ha iniciado una labor de 'monitoreo' de la repercusión de estos hechos en los mercados emisores de turistas ya que en ocasiones anteriores ha habido informaciones de "tintes amarillas" en medios de comunicación pero por ahora "no hay noticias alarmantes".