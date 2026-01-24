Philip Morris, entre las 100 empresas con mejor reputación en España, según el ranking Forbes Best Reputation 2026 - PHILIP MORRIS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa Philip Morris ha sido reconocida como una de las 100 compañías con mejor reputación en España por el Forbes Best Reputation 2026, un reconocimiento que enfatiza su "liderazgo, su transformación hacia un futuro sin humo y su contribución económica y social" en los territorios en los que opera, entre ellos Canarias.

Así lo ha celebrado la compañía en un comunicado, en el que se hace eco del reconocimiento de Forbes a una empresa que es "ejemplo de reputación dual", caracterizada por su "peso económico" y por una "apuesta decidida" por la transición hacia productos sin combustión.

"En un sector sometido a un elevado escrutinio público, la compañía ha sabido construir un posicionamiento basado en la innovación científica, la inversión sostenida y una estrategia de largo plazo orientada a ofrecer alternativas a los fumadores adultos", ha señalado el ente empresarial en la nota.

En Canarias, Philip Morris se posiciona con un "papel relevante" como motor económico e industrial, destacando su "impacto directo" en el empleo, la actividad productiva y la estabilidad del tejido local. Así, precisa la compañía, las inversiones realizadas en el archipiélago, junto con su presencia "continuada" y su contribución fiscal, refuerzaría el compromiso de la compañía con el desarrollo económico de las islas y con la generación de valor a largo plazo.

Este reconocimiento también se apoyaría en iniciativas que robustecen la sostenibilidad de toda la cadena de valor, como la certificación de la hoja de tabaco extremeña para su uso en productos de tabaco calentado, que impulsa el empleo rural, la sostenibilidad agrícola y el desarrollo local, así como en el compromiso global de Philip Morris de alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2040.

TRANSFORMAR DESDE LA CIENCIA

Daniel Cuevas, director general de Philip Morris España y Portugal, ha señalado que este reconocimiento de Forbes refleja "el esfuerzo colectivo" de toda la organización por transformar nuestro sector "desde la ciencia, la innovación y la responsabilidad".

"Nuestra ambición es clara: avanzar hacia un futuro sin humo generando al mismo tiempo valor económico, social y medioambiental en los territorios en los que operamos. En Canarias, este compromiso se traduce en empleo, inversión y una relación sólida y duradera con las islas", ha agregado Cuevas.

La compañía ha destacado en este proceso su gestión del talento y su cultura laboral, sobre todo después haber obtenido la certificación Global Top Employer por décimo año consecutivo, otorgada por el Top Employers Institute.

Este reconocimiento, añaden, avala las buenas prácticas de Philip Morris en ámbitos como el desarrollo profesional, la formación continua, el bienestar y la creación de entornos de trabajo de calidad, consolidándola como empleador de referencia internacional.

El estudio Forbes Best Reputation, elaborado por Enigmia, evalúa el impacto reputacional real de las empresas en los medios, atendiendo a factores como la calidad del mensaje, el liderazgo sectorial, la innovación, la sostenibilidad y coherencia estratégica.