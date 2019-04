Philip Morris en Canarias apuesta por afianzar la transformación de la compañía en las islas, "un mercado clave"

Publicado 25/04/2019 10:50:02 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director general de Philip Morris en Canarias, Jörg Zangen, ha apostado por afianzar la transformación que está atravesando su organización en "un mercado clave como es el archipiélago".

En un comunicado, la compañía ha explicado que el nuevo responsable en las islas cuenta con el conocimiento necesario adquirido en sus anteriores responsabilidades tanto en posiciones regionales como internacionales, "que le aportan una visión innovadora que le permitirá impulsar programas de emprendedores canarios".

"Canarias es una región que se adapta rápidamente a los cambios y ofrece dos mercados muy interesantes para nuevos productos, los residentes en las islas y millones de turistas, por lo que es un reto muy atractivo para cualquier ejecutivo que quiera enfrentarse a un entorno dinámico", dijo Zangen.

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA INDUSTRIA TABAQUERA

Por su parte, la industria tabaquera está atravesando un cambio de paradigma que implica la transformación de sus productos, y en donde la normativa regulatoria aún no está bien definida, lo que se traduce en dificultades a la hora de introducir alternativas al cigarrillo tradicional.

Por ello, Philip Morris Internacional ve primordial que se regule el sector, mientras que, al respecto, el nuevo director para Canarias no se quiso olvidar de que fumar es malo para la salud. "Si no fumas, no empieces --continuó--. Si fumas, deja de hacerlo. Pero si no lo vas a dejar, cambia. Tenemos el firme propósito de conseguir un mundo libre de humos, creando entornos unsmoke".

"Es un movimiento social que creemos necesario y no limitado a una marca, sino a una causa y a una manera de ver el humo y la combustión como el problema. Hay alternativas al cigarrillo tradicional que el consumidor tiene derecho a saber que existen. Por eso es necesario que las autoridades competentes validen tanto los estudios independientes como los propios y a partir de ahí, poderlas dar a conocer", insistió Zangen.

DISPOSITIVO IQOS

En este sentido, ha recordado que la empresa ha desarrollado un nuevo dispositivo, el Iqos, que no quema el tabaco sino que lo calienta, reduciendo en una media del 95% los niveles de sustancias dañinas que se inhalan con respecto al tabaco convencional, aunque no es un producto inocuo ya que tiene nicotina.

"Los beneficios funcionales --prosiguió-- son que no hay ceniza, no hay humo y se reduce su olor. Esta alternativa ya ha convencido a más de seis millones de personas para dejar el cigarrillo y pasarse al tabaco calentado".

Con todo, la transformación de Philip Morris no sólo afecta al producto sino también implica otra manera de hacer las cosas desde dentro, "donde todos los procedimientos internos deben replantearse más a modo de una startup que de gran compañía". "Por supuesto nos estamos encontrando con resistencias, pero apostamos por implementar una nueva forma de trabajar que nos permita conseguir nuestro propósito, que es tener una Canarias libre de humos, una Canarias unsmoke", observó.