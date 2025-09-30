Philip Morris Canarias destaca que el tabaco es el primer producto de importación en las islas, "todo un hito"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla, ha destacado este martes que el tabaco se ha convertido en el primer producto de importación en el archipiélago, por delante del plátano, convirtiéndose en "todo un hito".

Esto, ha matizado Quintanilla, se ha conseguido gracias a la innovación que implementa la empresa por buscar alternativas al tabaco alternativo y a la inversión que destina para ello.

"Aparte de ser un sector estratégico --el tabaco--, se ha convertido en el primer producto de importación en Canarias desde el año 2023, superando al plátano. Esto es todo un hito. ¿Y cómo hemos conseguido eso? Pues también a través de esta innovación y esta inversión", resaltó durante su participación un foro de Canarias7 y recogido por Europa Press.

Quintanilla puntualizó que, desde 1997, el sector del tabaco está considerado "estratégico" en Canarias, ya que supone un 13,9% del PIB industrial y genera 5.000 puestos de trabajo directos e inducidos, lo que implica, dijo, que se trata de un sector "muy potente", en el que existe la capacidad también de innovar e invertir.

En relación con ello, matizó, que en el año 2023 Philip Morris realizó una inversión de 15 millones de euros en Dos Santos --una de las principales fábricas de cigarrillos de Canarias-- para trasladar parte de la producción de cigarritos y exportarla a 15 países europeos.

Añadió que estos 15 millones de euros invertidos en Dos Santos, aparte de ayudar a la modernización, a la diversificación, también "ayudan a conseguir esos niveles de exportación", a lo que se suma los 300 puestos de trabajo que se crean que, subrayó, son "300 puestos de trabajo de alta calidad" y "300 familias" en la economía canaria.

Quintanilla quiso explicar que la inversión en Dos Santos se realizó porque se trata de una empresa familiar de capital "100 por 100 canario, que tiene unos estándares altísimos de calidad", de tal forma que se observa que en Canarias "existe esa calidad, esos estándares que buscan también las empresas multinacionales" cuando quieren invertir.

"A FAVOR DE LA REGULACIÓN" EN EL SECTOR

Por otro lado, la directora general de Philip Morris Canarias aseguró que están "a favor de la regulación" en el sector del tabaco aunque precisó que, actualmente, se está ante "un caso obvio de sobreregulación", donde "tampoco" se tienen en cuenta los avances científicos, las nuevas alternativas "en base a la ciencia" para los fumadores adultos que quieren seguir fumando.

De esta forma, se refería a la posibilidad de que se regule la prohibición de fumar en las terrazas. Quintanilla indicó que si bien, están "de acuerdo con muchos" de los elementos de la regulación, "limitar la libertad individual y pretender que ahora los hosteleros también se conviertan en policía: quien fuma, quien no fuma, pues no" parece "adecuado".

Además cree que "va a tener un impacto significativo" en Canarias e incidió que, como industria, "no" están de acuerdo, si bien lo que consideran necesario es la regulación para el cigarrillo convencional y las alternativas sin combustión pero entienden que el enfoque debe estar en "proteger al menor", al tiempo que resaltó que se debe asegurar que "existe libertad individual y que estos consumidores adultos pueden pasar a mejores alternativas".

Finalmente, indicó que el sector del tabaco genera una recaudación "de aproximadamente de 250 millones de euros", con lo que resaltó que el peso del sector es "muy significativo" y defendió que hay que "seguir protegiéndolo y, sobre todo, protegiendo la innovación, los avances que se enfocan en la reducción del daño".