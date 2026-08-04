Piden colaboración ciudadana para encontrar a Darian Gonzalo P.G, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Darian Gonzalo P.G., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 31 de julio
Darian Gonzalo P.G., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 31 de julio - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 4 agosto 2026 11:57
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Darian Gonzalo P.G, de 36 años, y desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria.

Darian Gonzalo lleva desaparecido desde el 31 de julio. En cuanto a sus características físicas, mide 1,65 metros y tiene los ojos de color negro, mientras que su pelo es corto, liso y castaño.

La Policía Nacional pide a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el mismo, contacten con el cuerpo policial llamando al 091.

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