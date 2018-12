Piden la declaración BIC para cinco edificios de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife

Publicado 06/12/2018 13:58:58 CET

La asociación cultural Amigos del Espacio Cultural El Tanque va a solicitar a la Comisión Insular de Patrimonio y al Cabildo de Tenerife la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para cinco edificios de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife con el fin de salvarlos de la futura expansión de la ciudad según el plan 'Santa Cruz Verde 2030'.

En su opinión, deben ser "indultados" la gran chimenea, el conjunto de tres chimeneas, el conjunto de tres esferas, el depósito de agua y la casa de piedra, ya que "forman parte de la historia y el skyline" de la capital tinerfeña.

El colectivo apela a tener una "visión imaginativa del futuro" y no pensar en la refinería únicamente como elemento contaminante, e incide en "transformar toda esa estética ingenieril en algo realmente único, que, intercalado en un urbanismo moderno y audaz, permita a esa nueva parte de la ciudad tener un carácter propio, recuperar el poder del paisaje de la isla en áreas que fueron industrializadas rápidamente y no siempre con sensibilidad, huyendo del anonimato de tantas ciudades, a través las huellas de la historia, que no deben borrarse".

En esa línea, entienden que "las esferas, las chimeneas, el depósito de agua, la casa de piedra casi primigenia junto con los ya protegidos almacén y tanque serán suficientes para poder leer, con el paso de los años la historia de la ciudad, que la ciudad también fue industrial".

La asociación entiende que los cinco edificios tienen valor histórico-industrial; artístico-arquitectónico; tecnológico; testimonial; singularidad y representatividad tipológica; autenticidad; integridad y estado de conservación y también por la posibilidad de su conservación integral, su situación jurídica como bien de propiedad pública y por su rentabilidad social.