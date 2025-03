Piden dos años de cárcel para una mujer por insultos racistas a un hombre colombiano en plena calle en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de dos años de cárcel para una mujer por hostigar, insultar y vejar a un hombre de nacionalidad colombiana en una plaza de forma continuada durante unos quince minutos.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que los hechos se produjeron sin que mediara ninguna provocación por parte de la víctima, que fue humillada por su color de piel y condición de inmigrante.

Según la Fiscalía, la mujer le dirigió frases como: "Puto negro de mierda, inmigrante de mierda, vete para tu puto país, negro asqueroso, tu no eres parido, eres cagado", "aquí en España hace falta un Berlusconi para acabar con todos los negros de mierda y los inmigrantes", "todos los inmigrantes sois iguales y coméis gracias a nosotros, negro de mierda", "me voy a pegar y te vas a ir preso porque soy una mujer y tengo más derechos", "este no es tu país, inmigrante".

El hombre en todo momento intentó evitar el conflicto e incluso se marchó del lugar, pero fue perseguido por la mujer por una céntrica calle de la capital tinerfeña donde continuó "a voz en grito" insultándole y faltándole al respeto.

Así, al sentirse "humillado y avergonzado" terminó por avisar a la Policía, que se personó en el lugar y detuvo a la mujer.

La mujer cuenta con diversos antecedentes como una pena de tres meses de cárcel por robo con fuerza y un año de cárcel y 22 días de trabajos comunitarios por dos delitos de lesiones o maltrato familiar.

Además, el juzgado de instrucción acordó a través de un auto la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima mientras dure la causa judicial.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios y otro contra la integridad moral y solicita también el abono de una multa de 1.620 euros, la inhabilitación durante cuatro años para ejercer oficios del ámbito educativo y una indemnización para la víctima de 1.000 euros por daños morales.

El juicio se celebra el próximo lunes a las 09.30 horas en la sección sexta de la Audiencia Provincial.