Piden evitar desplazamientos a zonas altas de Gran Canaria por desprendimientos y fuertes escorrentías

Uno de los desprendimientos ocurridos en zonas altas de Gran Canaria con el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha insistido este sábado en su llamamiento a la población para que evite subir a la cumbre y otras zonas altas a la vista de los "numerosos" desprendimientos, caídas de rocas de gran tamaño, ramas, árboles y escorrentías de fuerte intensidad que se producen tras el paso de la borrasca 'Therese'.

"Durante la noche y la madrugada del sábado se han sucedido precipitaciones y fuertes vientos, fundamentalmente en cumbres, sureste y suroeste de Gran Canaria, y continúan produciéndose desprendimientos y se han venido abajo firmes en algunas carreteras", ha señalado el presidente insular en una nota, citando el caso de Aríñez.

Ha recordado, asimismo, que debido a las fuertes lluvias registradas siguen corriendo los barrancos y llegando agua a las presas, por lo que el Cabildo insta a la "prudencia" y pide a ciudadanía que suba ni hoy ni mañana a la cumbre o las presas, dado que "el peligro es muy serio". Asimismo, no se debería hacer senderismo ni caminar por distintas rutas del interior de Gran Canaria, así como desplazarse por carretera si no es estrictamente necesario.

"El domingo bajará parece la intensidad, pero iremos informando", ha puntualizado el presidente insular.

Las escorrentías de aguas recorren ahora mismo múltiples puntos de la geografía insular y el Cabildo, en coordinación con los municipios, resto de administraciones y cuerpos de seguridad y emergencia, mantiene su dispositivo en el marco de la fase de alerta del Plan Insular de Protección Civil (PEIN).

Se trabaja de manera coordinada, por ejemplo, para las incidencias a causa del agua en La Angostura.

SOBRE EL OPERATIVO

El operativo, integrado por más de 1.200 profesionales, entre efectivos y efectivas pertenecientes a los cuerpos de policía local, guardia civil, protección civil, bomberos, Cecopin, PEIN o Cecoes, trabaja en estos momentos para restablecer la máxima normalidad posible en la red viaria insular tras los cortes producidos en Aríñez, Ayacata, la vía entre Artenara y La Aldea de San Nicolás, La Crucita, El Carrizal de Tejeda, los accesos a Tirma y el Andén Verde, o en la GC-210, cortada por el desagüe de la presa de El Parralillo.

En cuanto a las presas, el Consejo Insular de Aguas (CIA) informa del lleno en El Vaquero y Candelaria, al igual que las de Siberio, Parralillo y Caideros, o la de Lugarejos de la comunidad de regantes del Norte.

En cuanto al domingo, se apunta la probabilidad de una mejora de la situación meteorológica, aunque Antonio Morales precisó que el escenario puede cambiar en cualquier momento, motivo por el que la mesa de seguimiento activada para la borrasca seguirá atenta a las actualizaciones acerca de la evolución del temporal.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El Cabildo mantiene el cierre de sus instalaciones y actividades al aire libre, así como los centros de interpretación. Además, desde el Consejo Insular de Aguas (CIA) del Cabildo ha puesto de manifiesto la necesidad de que se atiendan las medidas mínimas de prevención general de cara a evitar daños materiales y personales.

Se prohíbe, asimismo, aparcar en los cauces públicos y de transitar por ellos en caso de lluvias intensas; la retirada de los cauces públicos de acopios de materiales y de instalaciones que pudieran verse arrastrados en caso de avenidas, y la adopción de las medidas de prevención necesarias para evitar, durante el periodo de riesgo, el uso de los cauces y las actividades y acciones que puedan suponer un obstáculo para el flujo de las aguas.

De igual modo, el Cabildo subraya que también habrá mala mar, con olas de hasta cuatro y cinco metros de altura, por lo que aconseja a la población no exponerse a riesgos en el litoral.