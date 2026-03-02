Pillados quince internos de Tenerife II intentando introducir droga oculta en su cuerpo

Droga intervenida a reclusos en Tenerife II - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario Tenerife II, actuando de forma coordinada con Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, han sorprendido 'in fraganti' a 15 reclusos tratando de introducir droga por el método 'body packing' cuando regresan de un permiso carcelario o de una visita 'vis a vis' desde que comenzó el año.

La Guardia Civil detalla en una nota que cuando se tienen sospechas por diferentes motivos de que un interno pueda estar portando droga en el interior de su cuerpo, es apartado y sometido primeramente a una exploración con perro antidrogas y cacheo corporal.

De no obtenerse cooperación del recluso y por existir dudas, los agentes de la Guardia Civil pueden proceder a la conducción del preso a un centro médico para solicitar la realización de prueba con rayos X, al objeto de localizar cuerpos extraños en determinadas cavidades corporales.

El método 'body packing' es "muy peligroso" y conlleva un grave riesgo para la salud, ya que la rotura de un envoltorio con droga oculto en una cavidad corporal podría provocar intoxicación grave o incluso la muerte, dependiendo en cada caso concreto, advierte el instituto armado.

Así, desde el inicio del pasado año y hasta la actualidad del presente, se han realizado 15 intervenciones directas con resultado positivo en diferentes tipos de droga oculta en determinadas cavidades corporales como heroína, crack, cocaína o pastillas anabolizantes.

En una de esas intervenciones se hallaron un total de 100 gramos de crack divididos en diferentes envoltorios, ocultos en el cuerpo de un interno y en otra, la más reciente, descubierta en el presente mes de febrero, se aprehendieron a un interno más de 90 gramos de hachís, así como 97 pastillas de anabolizantes.

Las diligencias instruidas, junto con la droga intervenida, son remitidas al Juzgado de Vigilancia Penitenciario correspondiente.