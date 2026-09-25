El Pleno de Las Palmas de Gran Canaria transforma el Consorcio Museo Néstor en Fundación Pública Municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes por unanimidad la transformación del actual Consorcio Museo Néstor en una Fundación Pública Municipal.

De esta manera, el objetivo de adecuar su régimen jurídico a la legislación vigente y garantizar la continuidad de la institución dedicada a la conservación, exhibición y difusión de la obra del pintor grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre, según ha informado el Consistorio capitalino.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha explicado que el acuerdo contempla la disolución del Consorcio Museo Néstor y el traspaso a la Fundación del conjunto de activos y pasivos resultantes, de manera que se mantenga la continuidad de la actividad y de los fines para los que fue creada la institución.

Además, el Pleno ha aprobado la modificación de los Estatutos de la Fundación para adaptarlos a la normativa actual sobre fundaciones y ha ratificado su constitución, formalizada originalmente mediante escritura pública de 14 de noviembre de 1984.

La Fundación Pública Museo Néstor quedará adscrita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y formará parte del sector público municipal.

El acuerdo incluye también la adscripción a la Fundación de la dotación patrimonial inventariada, así como las actuaciones necesarias para su inscripción en el Registro de Fundaciones de Canarias y la actualización del Inventario de entidades del sector público.

El nuevo patronato está conformado por la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente del Gabinete Literario, Juan José Benítez; el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo; la familia de Néstor Martín-Fernández de la Torre y otros representantes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria.

MUSEO NÉSTOR

Con todo, el Museo Néstor tiene su origen en las iniciativas desarrolladas a finales de la década de 1940 por el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria, junto con la familia del artista, para garantizar la conservación y exhibición de su obra.

El Ayuntamiento y el Cabildo adquirieron y recibieron parte de la producción pictórica de Néstor Martín-Fernández de la Torre con el propósito de crear un museo en el Pueblo Canario, en el espacio ocupado por la antigua ermita de Santa Catalina.

Los estatutos aprobados en 1985 establecieron como finalidad del Museo Néstor la exposición permanente de la obra del artista, su divulgación, la realización de publicaciones y cualquier otra actividad destinada a fomentar el conocimiento de su producción artística.

La fórmula jurídica de la Fundación Pública Municipal permitirá ahora adaptar esta institución a través de un instrumento legal más adecuado después de un proceso iniciado hace años para actualizar su situación jurídica. Los trabajos desarrollados por una mesa constituida entre las distintas administraciones concluyeron en 2016 que la transformación en una fundación pública municipal era la fórmula que mejor se adecuaba tanto a la voluntad fundacional como al marco normativo vigente.

El acuerdo aprobado por el Pleno contempla, además, la comunicación de la transformación al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias, a la familia de Néstor Martín-Fernández de la Torre, al Gabinete Literario y al Protectorado de Fundaciones de Canarias.

Además, la transformación jurídica del Museo Néstor coincide con los trabajos para la restauración integral del inmueble que el Ayuntamiento inició en abril de este año, una actuación que cuenta con una inversión de 4.049.583,46 euros, financiada a través de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Los trabajos permitirán recuperar el edificio, mejorar su accesibilidad y renovar sus instalaciones, además de ampliar su superficie en más de 240 metros cuadrados, todo ello con criterios de conservación patrimonial al tratarse de un Bien de Interés Cultural.

Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que la intervención forma parte de la estrategia municipal de rehabilitación integral del conjunto del Pueblo Canario.