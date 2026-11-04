La Policía Canaria investiga un centro de mayores privado de Tenerife por instalar videocámaras en los dormitorios

Agentes de la Policía Canaria - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria investiga a la dirección de un centro de mayores privado de Tenerife por un presunto delito relacionado con la vulneración del derecho a la intimidad, tras descubrir la instalación de videocámaras en los dormitorios de las personas usuarias del establecimiento, entre las que se encuentran personas con discapacidad que requieren especial protección.

Los dispositivos permitían vigilar las actividades de la vida diaria que se desarrollaban en estos espacios privados, detalla la Policía Canaria en una nota.

Durante las actuaciones, los agentes constataron que la dirección del centro no disponía de documentación que acreditara expresamente el consentimiento de las personas usuarias o de sus representantes legales, ni el cumplimiento del deber de información sobre la instalación de estos dispositivos.

Estos hechos podrían suponer una vulneración del derecho a la intimidad y ser constitutivos de un delito recogido en el vigente Código Penal.

Esta intervención se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre las consejerías competentes en materia de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que establece la participación de la Policía Autonómica en las labores de inspección de los centros y servicios sociales.

Estas actuaciones permiten mejorar el control y la supervisión de los recursos asistenciales existentes en Canarias, entre ellos los centros residenciales, de día y de noche que atienden a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, prestando especial atención a la protección de sus derechos y garantías, resalta la Policía Canaria.