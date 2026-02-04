La Policía Canaria realiza 37 inspecciones en instalaciones ganaderas de Tenerife e instruye cinco denuncias

Un agente de la Policía Canaria realiza una inspecciónm en una instalación ganadera en Tenerife - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha realizado durante el mes de enero un total de 37 controles en instalaciones pecuarias en distintos municipios de Tenerife, tanto en zonas rurales como periurbanas.

Como resultado de estas actuaciones, que se enmarcan en el Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas de 2026, se han formulado cinco denuncias por distintos incumplimientos normativos, prestando especial atención al bienestar animal.

En concreto, tres de las granjas denunciadas carecían de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), incumpliendo la obligación legal de registro.

En uno de estos casos, además, la instalación no figuraba dada de alta como núcleo zoológico, requisito obligatorio para cualquier establecimiento que aloje, críe, venda o mantenga animales, recoge una nota de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Asimismo, otras dos explotaciones fueron propuestas para sanción por deficiencias en la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), relacionadas con la ausencia de un tratamiento adecuado de cadáveres o subproductos.

Este tipo de incumplimientos supone un grave riesgo sanitario y ambiental, ya que estos residuos deben eliminarse o valorizarse conforme a los métodos legalmente establecidos.

La Consejería señala que el Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas de 2026 tiene como finalidad principal garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal, bienestar animal, seguridad, identificación y registro de las explotaciones ganaderas.

Entre sus objetivos se encuentran la verificación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades ganaderas, la prevención de riesgos para la salud pública y el medio ambiente, la detección y corrección de posibles irregularidades, el refuerzo de la labor preventiva y de control policial, así como el mantenimiento de una relación fluida y de colaboración con el sector ganadero.

El desarrollo de este plan ha permitido reforzar la presencia y actividad del Cuerpo General de la Policía Canaria en el ámbito rural, garantizar un control efectivo del cumplimiento de la normativa ganadera y priorizar la labor preventiva y de información, manteniendo una relación de colaboración con el sector.