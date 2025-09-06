La Policía Local destapa varios talleres clandestinos de vehículos en Los Tarahales, en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local denuncia la actividad ilegal de varios talleres en el barrio de Los Tarahales - CEDIDO POR POLICÍALPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha destapado la actividad de varios talleres de reparación de vehículos que operan de forma clandestina en una parcela a puerta cerrada en el barrio de Los Tarahales.

Así lo informa el cuerpo policial, que agrega que la denuncia de, al menos, tres talleres ilegales ubicados en el interior de un recinto se produce tras culminar los agentes un dispositivo que ha requerido de vigilancias policiales, incluso con drones, y un operativo en el que se identificó a las personas responsables.

Durante la actuación se comprobó que en dicho recinto se producen y se almacenan residuos peligrosos de tipo industrial, los cuales presentan un elevado riesgo de inflamación, explosión o corrosión, careciendo de las medidas básicas de seguridad y control que requiere la normativa específica.

SE HALLARON MÁS DE UN CENTENAR DE VEHÍCULOS

Además, en dicha parcela la Policía Local halló más de un centenar de vehículos, los cuales fueron todos comprobados detectando que uno de ellos había sido sustraído y retirando el mismo y poniéndolo a disposición de su propietario.

Se trata de un lugar conocido por los agentes, pues en el año 2022 ya se desarrolló también por la UMEC de la Policía Local otra actuación que destapó un total de 9 talleres que operaban de forma clandestina, denunciando entonces todo ello a las autoridades competentes.

A la vista de que el recinto continúa siendo utilizado para albergar esta actividad, los agentes, además de denunciar a las personas responsables de cada taller, han formulado denuncia contra el titular del recinto por destinar el mismo a un uso contrario a la normativa urbanística vigente, la cual no permite en dicho espacio el desarrollo de actividades industriales.

Las denuncias interpuestas por la Policía Local en materia de industria, actividades clasificadas y gestión de residuos con llevan multas superiores a 100.000 euros, además de la obligación de los titulares de los talleres de cesar la actividad y adecuarse a la legalidad.

Finalmente, en la intervención policial colaboraron con la UMEC agentes de diversas unidades policiales como el GOIA-UE, la Unidad territorial de Zona Ciudad, la Unidad de Tráfico y la UNIDRON de la Policía Local de Telde.