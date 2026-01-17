La Policía Nacional en Arrecife identifica a más de una decena de personas por simulaciones de delitos en 2025

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional en Arrecife ha investigado a lo largo del pasado año a más de una decena de personas por la interposición de denuncias falsas y simulaciones de delito, unas conductas tipificadas penalmente que, en los casos más graves, han conllevado la detención de los responsables y su puesta a disposición judicial.

Este tipo de prácticas no son aisladas y se repiten en distintos puntos de la geografía nacional, motivadas por fines que van desde intentar defraudar a compañías aseguradoras por la supuesta pérdida o sustracción de efectos personales, hasta encubrir otros delitos o justificar situaciones personales y domésticas, según ha recordado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Asimismo, entre los hechos investigados por los agentes, se encuentran denuncias que relataban supuestos "tirones" de bolso por desconocidos, entradas inexistentes en domicilios sin signos de acceso forzado o simulaciones de atracos con arma blanca en pleno centro urbano.

De hecho, en uno de los casos, incluso, se llegó a fingir un robo violento para justificar la retirada de una pulsera electrónica impuesta como medida cautelar por la autoridad judicial. Las investigaciones policiales, apoyadas en comprobaciones técnicas, análisis de los relatos y verificación de pruebas, detectaron las incongruencias y esclarecieron la falsedad de lo denunciado.

La Policía Nacional recuerda que la denuncia falsa y la simulación de delito suponen una grave alteración del normal funcionamiento de los servicios públicos, al movilizar innecesariamente recursos humanos y materiales que deberían destinarse a la atención de víctimas reales y a la persecución de delitos.

Por todo ello, los agentes recuerdan a la ciudadanía la importancia de actuar con responsabilidad y veracidad a la hora de interponer una denuncia, advirtiendo que la denuncia falsa y la simulación de delito son conductas tipificadas en el Código Penal y pueden conllevar graves consecuencias penales.