La Policía Nacional convoca un concurso de dibujo para centros educativos en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto en marcha el primer concurso de dibujo titulado 'Compromiso Azul', una iniciativa dirigida al alumnado de centros educativos del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Esta actividad forma parte del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, uno de los principales programas de la Policía Nacional en materia de prevención y proximidad que busca mantener un contacto directo con la comunidad educativa a través de actividades formativas y asesoramiento dirigidos a alumnado, profesorado y familias.

El objetivo de este concurso es acercar la Policía Nacional a los menores, y fomentar, a través de la expresión artística, el conocimiento de la labor policial en la protección de la ciudadanía, la prevención de conductas delictivas y la garantía de derechos y libertades, recoge una nota del cuerpo.

En este sentido, el certamen permite acercarse a la percepción que tienen los más jóvenes sobre la institución, poniendo en valor su visión como parte fundamental de la sociedad presente y futura.

El concurso se estructura en cuatro categorías adaptadas a las distintas etapas educativas, y cada centro participante deberá seleccionar un máximo de un dibujo por categoría.

Los trabajos presentados serán expuestos en dependencias policiales, así como en distintos espacios de carácter social de la Policía Nacional, con el objetivo de dar visibilidad a la participación del alumnado y reforzar la cercanía institucional.

Asimismo, coincidiendo con la finalización del curso escolar, se prevé la celebración de un acto de entrega de premios, en el que se otorgarán los correspondientes diplomas y obsequios a los participantes seleccionados.

Con este tipo de iniciativas, la Policía Nacional refuerza su compromiso con la ciudadanía, apostando por la educación en valores, la prevención y la cercanía como herramientas fundamentales para mejorar la seguridad y la convivencia.