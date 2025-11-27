Policía Nacional desaloja "algunas" facultades del campus de Tafira de la ULPGC tras recibir una amenaza

Archivo - ULPGC (foto de archivo) - CEDIDO POR LA ULPGC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que, tras recibirse una amenaza en el campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se ha activado "de inmediato" el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidentes y se ha procedido al desalojo de "algunas" facultades.

Así lo ha indicado la Policía Nacional, que si bien no especifica el tipo de amenaza que se ha producido, señala que actualmente diversas unidades y medios policiales, entre ellos efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP y UPR, están desplegados en el recinto académico.

El desalojo de "algunas" facultades, matizan, se ha realizado como medida preventiva y con el fin de "garantizar, en todo momento, la seguridad".