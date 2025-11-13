Suc.- La Policía Nacional desmantela un laboratorio de cocaína y tusi en el barrio de Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un laboratorio de cocaína y tusi en el barrio santacrucero de Tíncer. La operación concluyó con la detención de dos hombres y la incautación de 1049 gramos de cocaína, 733 gramos de tusi, 346 gramos de hachís, 859 gramos de marihuana, 13 gramos de éxtasis, así como de 1800 euros en efectivo.

Todo ello se produce después de que el 20 de octubre, agentes de la Policía Nacional recibiesen una llamada alertando de la posible agresión de dos varones a una mujer en un domicilio ubicado en el barrio de Tíncer, según informan en una nota de prensa.

Una vez en el lugar, detallan, los efectivos actuantes pudieron percatarse de la presencia de diversos tipos de sustancias estupefacientes en la vivienda.

Asimismo, se iniciaron las labores de investigación, descubriendo que segundos antes de la llegada de los agentes uno de los varones habría bajado con una caja fuerte de su domicilio para introducirla en otro del mismo edificio.

ENTRADA Y REGISTRO

Recopilados los indicios suficientes, se solicitó la entrada y registro en el inmueble, incautando un total de 1049 gramos de cocaína, 733 gramos de tusi, 346 gramos de hachís, 859 gramos de marihuana, 13 gramos de éxtasis y 1800 euros en efectivo.

En consecuencia, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los dos varones por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas, pasando a disposición judicial, la cual decretó el ingreso en prisión de ambos.