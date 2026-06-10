Policía Nacional enfrenta la "fase crítica" del dispositivo de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Subsuelo inspeccionando los aledaños de la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, a horas de que se produzca en el lugar uno de los actos del Papa León XIV - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco López Bordo, ha señalado este miércoles que el cuerpo policial enfrenta lo que denominan técnicamente la "fase crítica" del dispositivo de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria, que es su zona de competencia.

López Bordo ha explicado, en declaraciones a los periodistas en un acto en la plaza de Santa Ana, que "generalmente 24 horas antes de la llegada de la visita" del Papa en este caso, "se inicia la fase crítica", que es donde desarrollan "al 100%" sus capacidades.

De esta forma, durante este miércoles expuso que se van ir cerrando espacios desde el punto de vista técnico de la seguridad, en cuanto a que se van a ir sellando zonas, haciendo requisas de diferentes tipos para delimitar la seguridad y ajustan los "últimos flecos".

Así, indicó que una vez que se hacen las requisas de determinados espacios, algunos de tránsito al público "se van cerrando", si bien matizó normalmente son los "más próximos a la hora" en la que se va a producir la participación del Papa León XIV, aunque otros se cerrarán "un poquito más alejados en el tiempo".

LA SEGURIDAD EN EL ESTADIO

La misa que presidirá el Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria será el evento con mayor número de masa social previsiblemente, por lo que para ello Policía Nacional ha previsto un "complejo de diferentes escenarios", empleando prácticamente "la totalidad de los efectivos de unidad de intervención", que posiblemente dijo serán "unos 15 grupos más o menos operativos".

A ello deberá sumarse, añadió, el despliegue de todas las capacidades de otras áreas funcionales, tales como son drones, antidrones y unidades especiales que van a trabajar y que ya están en la zona "para garantizar la seguridad, sobre todo, el acceso y el desalojo de todas las personas que van a ir" al estadio.

Por otro lado, el comisario López Bordo ha indicado que la "complejidad" del despliegue de un dispositivo como el que se ha elaborado para la visita del Papa a un territorio como son las islas de Gran Canaria y Tenerife, se ha centrado principalmente en "el traslado de todo ese aparataje, tanto de recursos humanos como técnicos, desde la península".

Admitió que esto "supone un nivel de coordinación y planificación por encima" de lo que es un dispositivo que solamente se hubiera restringido a ámbitos territoriales de la península.

Y es que desde península han llegado, entre otros, vehículos que tienen capacidades operativas para este tipo de eventos y control de masas, altos escáneres, materiales manuales para el control de metales y otros elementos que no se van a permitir en el acceso a los espacios, así como drones y antidrones.

ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO

Por otro lado, el comisario ha explicado que este dispositivo abarca prácticamente a la totalidad de las áreas funcionales de Policía Nacional, "no solamente" las operativas de servicios de inteligencia, la Comisión General de Información, áreas de seguridad de prevención de delincuencia y, a través de policía judicial, servicios de medios aéreos, servicios de inteligencia, todo el aparataje de logística de las áreas de gestión de Policía Nacional.

Este dispositivo, sobre todo por su desarrollo en las islas, ha afirmado que conlleva un desplazamiento "muy importante" de recursos.

Y, añadió, también está el ámbito estrictamente operativo que tiene dos áreas principales, que son las que hacen referencia a la protección del Papa, su séquito y las caravanas que se conforman y que se desplazan a los distintos lugares.

Ese servicio, matizó, lo hace la Unidad Central de Protección, que depende de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y es un servicio que se realiza principalmente de paisano.

La otra parte, la más visible, es la parte uniformada del despliegue que tiene que ver con la protección de espacios públicos y la protección y seguridad del orden público de todos los flujos y movilidad de personas que se encuentren en los diferentes escenarios donde su entidad va a realizar alguna actividad.

Finalmente el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, expuso que serán unos 3.000 efectivos de la Policía Nacional los que van a estar vinculados al operativo de seguridad en los actos que se desarrollen con motivo de la visita del Papa a Gran Canaria y Tenerife.

En concreto, en Gran Canaria, junto con los 1.100 agentes que proceden de península, habrá unos 560 efectivos de la Policía Nacional en la isla, lo que suma 1.650 agentes en Las Palmas de Gran Canaria, además de unos 200 vehículos a disposición también de este operativo de seguridad.

Y en cuanto a Santa Cruz de Tenerife, hay 550 efectivos de península, a los que se sumarán 250 que se trasladarán desde Gran Canaria al concluir los actos de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que habrá 810 efectivos de península más unos 500 agentes de la de la Comisaría provincial de Santa Cruz de Tenerife.