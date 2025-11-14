La Policía Nacional identifica a un menor por acosar a otro en el sur de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este viernes de que los padres de la víctima de un caso de bullyng en el sur de la isla de Gran Canaria han realizado la correspondiente denuncia en sede policial por los hechos sufridos por su hijo.

La investigación, según ha informado la Policía Nacional, se encuentra abierta y la lleva a cabo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Asimismo se dará traslado de las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

Los padres del menor que ha sido víctima en este caso han denunciado después de que los hechos se conocieran tras la publicación de un vídeo en diversas redes sociales, y en el que se puede ver cómo el presunto acosador obliga a la víctima a decirle, tras preguntarle quién es, que es "el jefe y el puto amo".

Asimismo en el vídeo, el presunto acosador intenta que le responda a preguntas mientras se ríe de él, le lanza bofetadas e incluso le obliga a fumar y le intenta quemar con el cigarrillo. En el transcurso de todo ello otros menores que se encuentran en el lugar le instan a que no siga.

La Policía Nacional tras tener conocimiento de los hechos, identificó a los implicados, y posteriormente denunciaron los padres de la víctima.