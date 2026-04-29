La Policía Nacional investiga el hallazgo de un esqueleto en una zona de obras en Jinámar (Gran Canaria)

Archivo - Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación tras el hallazgo en la mañana de este miércoles de un esqueleto en una zona de obras situadas en las cercanías del establecimiento Pepe Chiringo del Valle de Jinámar (Gran Canaria).

Así lo ha confirmado a Europa Press la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que junto a los restos también se han localizado varias prendas de ropa.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Científica, quienes se encargarán de la investigación junto a la Policía Judicial para tratar de identificar los restos y esclarecer las circunstancias de la muerte.