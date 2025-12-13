Suc.- La Policía Nacional levanta una veintena de actas por drogas en un local de ocio de la capital grancanaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, ha llevado a cabo esta madrugada un operativo conjunto de control y prevención en un local de ocio de la capital. En el lugar, se han indentificado un total de 50 personas, levantándose hasta 23 actas por consumo y tenencia de drogas, además de una acta por tenencia de arma y otra por desobediencia a los agentes actuantes.

En el marco de la operación, una persona ha sido detenida por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, que una vez finalicen las diligencias policiales será puesto ante la autoridad judicial competente. Mientras, a un ciudadano extranjero se le ha incoado un procedimiento de expulsión, de acuerdo con la ley.

En el dispositivo participaron, de forma coordinada, efectivos de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) , la Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras, la Unidad de Guias Canino, así como agentes de Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local, desarrollándose el control tanto en el interior como en las inmediaciones del establecimiento.

Por su parte, la Policía Local levantó actas por supuestas infracciones administrativas relacionadas con la seguridad y los permisos del establecimiento, así como por permitir el consumo de cocaína en el interior del local, hechos que serán puestos en conocimiento de la autoridad competente.