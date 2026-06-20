PP de Canarias y Agrupación de Vecinos se integran para acudir bajo una sola sigla a las próximas elecciones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez; el presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez; y el presidente de la Agrupación de Vecinos (AV) de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, han suscrito un acuerdo para la integración de la formación municipalista en el Partido Popular y acudir a las próximas elecciones bajo una sola sigla.

La firma tuvo lugar este sábado durante un encuentro celebrado con afiliados y simpatizantes de ambas organizaciones en el que los tres dirigentes intervinieron para poner en valor el acuerdo alcanzado y la nueva etapa política que abre esta incorporación a la estructura del PP.

El acto reunió a representantes y militantes de ambas formaciones que respaldaron una integración con la que los populares buscan ser primera fuerza en Gran Canaria y en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde Agrupación de Vecinos ha mantenido una destacada presencia institucional durante las últimas décadas.

DOMÍNGUEZ: LA "PRIMERA PIEDRA" PARA ALCANZAR EL CABILDO

Durante su intervención, Manuel Domínguez ha afirmado que la alianza entre su formación y AV en San Bartolomé de Tirajana representa la "primera piedra" para alcanzar el Gobierno del Cabildo de Gran Canaria.

También ha comparado esta unión con la fusión del hierro y el carbono para formar acero, señalando que la integración bajo un solo liderazgo, encabezado por Marco Aurelio, permitirá que el municipio siga prosperando.

El líder de los populares canarios ha manifestado su compromiso de situar a San Bartolomé de Tirajana por encima de cualquier asunto, definiendo la localidad como un referente paisajístico, comercial, histórico y deportivo en el archipiélago.

Domínguez ha remarcado que este proyecto común beneficiará a toda la isla de Gran Canaria, además de al Partido Popular y a San Bartolomé de Tirajana.

Por ello, ha reiterado en que esta alianza supone colocar la primera piedra para que el Cabildo de Gran Canaria vuelva a estar gobernado por el PP, porque la isla, según ha afirmado, "merece prosperidad, ilusión y un verdadero gobierno".

SÁNCHEZ: CONVERTIRSE EN LA PRIMERA FUERZA POLÍTICA

Mientras, Carlos Sánchez ha comentado que esta alianza política, forjada tras años de cooperación, busca convertirse en la primera fuerza política del municipio y de Gran Canaria.

Al respecto, ha dicho que se trata de "un gran día" para ambas formaciones, que han tomado la decisión de unirse en un solo proyecto político común después de casi veinte años.

El presidente insular de los populares ha dado la bienvenida a los afiliados, simpatizantes y dirigentes de AV, y ha agradecido la "generosidad" de Marco Aurelio Pérez, a quien ha definido como una persona "clave" en la política local y un alcalde "dedicado por entero" a su municipio.

PÉREZ: FORMAR UN "EQUIPO GANADOR"

Por su parte, Pérez ha señalado que el objetivo actual es conformar un "equipo ganador" y de gobierno capaz de seguir luchando por el crecimiento y el correcto funcionamiento de Gran Canaria, lo que a su juicio también beneficia al conjunto de España.

Asimismo, ha recordado que, tras no haber formado parte del gobierno municipal en la pasada legislatura, la formación ha regresado en el presente mandato a través de un pacto que ha fijado como principal reto la reconstrucción de San Bartolomé de Tirajana para intentar "devolver" al municipio la situación de prosperidad en la que se encontraba en el año 2019.