El PP de Canarias aprueba la creación de una gestora en Lanzarote que presidirá María Jesús Tovar

Junta Directiva Autonómica extraordinaria del PP de Canarias - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva Autonómica extraordinaria que ha celebrado este miércoles el PP de Canarias ha aprobado la creación de una gestora para dirigir el partido en Lanzarote que presidirá María Jesús Tovar, hasta ahora secretaria insular de la formación, en sustitución de Astrid Pérez.

Así lo ha informado la formación popular, que añade que el nuevo órgano afronta una etapa de reorganización del partido en la isla y contará con un equipo cuyo objetivo será reforzar la estructura insular y preparar las próximas citas electorales.

Al respecto, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha explicado que la gestora forma parte del proceso de reorganización y fortalecimiento de las estructuras territoriales que el partido ha desarrollado en los últimos años.

De igual modo, ha recordado que, al asumir la presidencia autonómica, planteó la necesidad de reforzar la organización, algo que incluyó la creación de gestoras y la celebración posterior de congresos en distintas islas.

En ese contexto, ha defendido que la decisión adoptada en Lanzarote responde a un proceso desarrollado durante meses y ha rechazado de forma tajante cualquier interpretación sobre un supuesto enfrentamiento con Astrid Pérez. "No voy a aceptar en ningún término que alguien diga que tengo una mala relación con ella. No lo voy a aceptar", ha afirmado.

Domínguez ha subrayado que mantiene con Pérez una relación de muchos años y ha reivindicado su papel en el crecimiento y la consolidación del partido en la Isla. "Hoy el PP de Lanzarote es lo que es gracias a Astrid Pérez", ha señalado, y le ha trasladado su agradecimiento por el trabajo realizado al frente de la organización insular.

PÉREZ COMUNICÓ SU VOLUNTAD DE DEJAR LA PRESIDENCIA

Según ha relatado, fue la propia Pérez quien le comunicó su voluntad de dejar la presidencia insular. A partir de ese momento se abrió un proceso de diálogo para decidir cómo hacer el relevo.

"No hemos dejado de conversar, de hablar, de dialogar, de negociar, de ver cómo hacerlo, no pensando ni en su bien particular ni en el mío, sino en el del Partido Popular", ha indicado.

El presidente del PP canario ha detallado que en un primer momento se planteó convocar un congreso. Después, las circunstancias políticas y el escenario ante las próximas elecciones llevaron a valorar una gestora.

Más tarde volvió a barajarse el congreso y, finalmente, se acordó poner en marcha el órgano de dirección provisional. "En un primer momento íbamos a convocar un congreso", ha explicado.

TOVAR ASUME LA PRESIDENCIA "CON RESPONSABILIDAD"

Por su parte, María Jesús Tovar ha asumido la presidencia de la gestora "con ilusión y mucha responsabilidad" y ha agradecido al presidente del PP de Canarias la confianza depositada en ella.

Sus primeras palabras han sido para Astrid Pérez. "Quiero dedicarle unas palabras a la presidenta, que ha sido hasta este momento, por toda la labor y por todo el legado que ha dejado en Lanzarote, en el Partido Popular", ha señalado.

Tovar ha asegurado que afronta esta etapa con un equipo "ilusionado" y con el compromiso de fortalecer la organización y mantener la unidad interna. "Vamos a seguir hacia adelante con mucha responsabilidad y aún más unidos", ha afirmado.

También, ha situado la unidad como una de las prioridades del nuevo equipo y ha apuntado que el objetivo es llegar a las elecciones con una organización cohesionada.

"Tenemos que llegar a unas elecciones más unidos de lo que estamos, porque el PP de Lanzarote está unido, aún más, para tener mejores resultados", ha concluido.